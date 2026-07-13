The Rolling Stones si želijo znova na odre: Upamo na prihodnje leto

"Pripravljen sem. Pred kratkim sem pel v nekem pubu. To vendar govori samo zase," je ob izidu novega albuma skupine The Rolling Stones povedal Mick Jagger. Frontman skupine je s tem namignil, da je še vedno v dobri formi za nastope in da si želi čim več nastopati. 82-letni pevec je junija v pubu v Oxfordu presenetil goste s spontanim nastopom, kjer je zapel skupaj s študenti. Spremljal ga je Matt Clifford, klaviaturist skupine na turnejah.
Poleg pevca si tudi kitarist Ronnie Wood želi, da bi se skupina kmalu vrnila na oder. "Upajmo, da bo tako," je povedal za tuje medije in dodal: "Letos se sicer ne bo nič več dogajalo, zato grem na turnejo s svojo skupino." Wood bo med drugim 3. septembra nastopil v Kölnu. "Zelo se veselim teh koncertov, medtem ko čakam, da se bomo v prihodnjem letu ponovno združili," je še povedal. Glede tega, kako verjetno je, da bodo Rolling Stonesi leta 2027 imeli koncerte, je Jagger povedal: "Rad bi zvenel zelo optimistično." Vendar pa naj bi bilo vse odvisno od kitarista Keitha Richardsa, saj naj bi bile turneje za 82-letnika prenaporne. "Potovanja so tista, ki te izčrpajo," je dejal kitarist v intervjuju za revijo Uncut.
Rolling Stones so zadnjo turnejo imeli leta 2024 po Severni Ameriki. Lani so sicer načrtovali evropsko turnejo, a so načrte, še preden so turnejo uradno napovedali, opustili prav zaradi Richardsa. Glasbenik, ki se že več let bori z artritisom, je namesto tega nazadnje napovedal serijo koncertov. "Ne glede na to, kje – v Londonu, New Yorku, Parizu ali kjerkoli drugje. Igram tudi v Rimu," je dejal in dodal: "Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli organizirati nekaj nastopov v novem formatu."
Skupina The Rolling Stones je bila ustanovljena v Londonu leta 1962 in je postala ena najvplivnejših rock skupin vseh časov. Skupaj z drugimi britanskimi bendi so v 60. letih prejšnjega stoletja sprožili tako imenovano 'britansko invazijo' na glasbene lestvice v ZDA. Njihov slog, ki temelji na bluesu in rocku, ter podoba 'uporniških fantov' so močno zaznamovali popularno kulturo, modo in odnos mladih do glasbe ter avtoritete v tistem obdobju.
Artritis je krovni izraz za vnetne bolezni sklepov, ki povzročajo bolečino, otekanje, togost in zmanjšano gibljivost. Pri glasbenikih, kot je kitarist, lahko artritis predstavlja velik izziv, saj bolezen neposredno vpliva na fine motorične sposobnosti rok in prstov, ki so nujne za igranje inštrumentov. Kronično vnetje lahko skozi leta povzroči deformacije sklepov, kar zahteva prilagoditev načina igranja ali celo zmanjšanje obsega koncertnih dejavnosti.
Izraz 'frontman' (v slovenščini pogosto 'vodilni pevec' ali 'obraz skupine') označuje člana glasbene zasedbe, ki je med nastopi v živo najbolj v ospredju. Običajno je to glavni pevec, ki komunicira z občinstvom, vodi šov in s svojo karizmo ter odrsko prezenco predstavlja identiteto skupine. V primeru Micka Jaggerja gre za arhetipski primer frontmana, ki s svojim gibanjem in energijo definira nastope skupine The Rolling Stones.
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