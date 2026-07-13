The Rolling Stones si želijo znova na odre: Upamo na prihodnje leto

"Pripravljen sem. Pred kratkim sem pel v nekem pubu. To vendar govori samo zase," je ob izidu novega albuma skupine The Rolling Stones povedal Mick Jagger. Frontman skupine je s tem namignil, da je še vedno v dobri formi za nastope in da si želi čim več nastopati. 82-letni pevec je junija v pubu v Oxfordu presenetil goste s spontanim nastopom, kjer je zapel skupaj s študenti. Spremljal ga je Matt Clifford, klaviaturist skupine na turnejah.

The Rolling Stones si želijo še nastopati. FOTO: Profimedia

Poleg pevca si tudi kitarist Ronnie Wood želi, da bi se skupina kmalu vrnila na oder. "Upajmo, da bo tako," je povedal za tuje medije in dodal: "Letos se sicer ne bo nič več dogajalo, zato grem na turnejo s svojo skupino." Wood bo med drugim 3. septembra nastopil v Kölnu. "Zelo se veselim teh koncertov, medtem ko čakam, da se bomo v prihodnjem letu ponovno združili," je še povedal. Glede tega, kako verjetno je, da bodo Rolling Stonesi leta 2027 imeli koncerte, je Jagger povedal: "Rad bi zvenel zelo optimistično." Vendar pa naj bi bilo vse odvisno od kitarista Keitha Richardsa, saj naj bi bile turneje za 82-letnika prenaporne. "Potovanja so tista, ki te izčrpajo," je dejal kitarist v intervjuju za revijo Uncut.

Keith Richards in Mick Jagger na enem od koncertov v preteklosti. FOTO: Profimedia

Rolling Stones so zadnjo turnejo imeli leta 2024 po Severni Ameriki. Lani so sicer načrtovali evropsko turnejo, a so načrte, še preden so turnejo uradno napovedali, opustili prav zaradi Richardsa. Glasbenik, ki se že več let bori z artritisom, je namesto tega nazadnje napovedal serijo koncertov. "Ne glede na to, kje – v Londonu, New Yorku, Parizu ali kjerkoli drugje. Igram tudi v Rimu," je dejal in dodal: "Ne vidim razloga, zakaj ne bi mogli organizirati nekaj nastopov v novem formatu."