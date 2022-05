The Sticky Licks: spet združeni po 1404 dneh

Rockerska zasedba The Sticky Licks, katere člani so Matic Burazer, Janez Rotman, Primož Verdinek, Bratko Zavrnik in Mario Pešić, slednjega trenutno lahko gledate v oddaji Znan obraz ima svoj glas na POP TV, je izdala nov singel z naslovom Nama je lepo.

Skupina The Sticky Licks je nastala leta 2011, uspešno koncertirala, izdala album, EP, nato pa pred štirimi leti šla na pavzo. "Gnezdili smo. En je dobil otroka, en si je iskal službo ali pa se nam na splošno ni dalo. Rabili smo kreativno pavzo, zato imamo zdaj še več zagona," pove frontman Mario, ki se trenutno udejstvuje z bandom in še nastopa na velikem odru šova Znan obraz ima svoj glas na POP TV. "Od zadnjega koncerta do zdaj je minilo točno 1404 dni in zdaj smo pripravljeni na novo ustvrjanje. Prvi singel je pred nami in ima naslov Nama je lepo, nekje julija načrtujemo izdajo še dveh," kreativni tornado pojasni Matic, ki doda, da njihovi komadi po navadi nastanejo iz jamov, ki jih nato obdelajo in ponesejo v višave.

icon-expand The Sticky Licks FOTO: Izvajalec

Nama je lepo je komad, ki govori o tem, da je vse lepše v dvoje: "Besedilo govori o tem, da je vse stvari lepše početi v dvoje – pa naj bo to partner, band, prijatelj, kdorkoli, saj je uživanje v stvareh bolj pomembno, kot kopičenje materialnih dobri, saj na koncu, ko pride teta s koso, imam vsi isti zaključek." Besedilo je začelo nastajati že pred desetimi leti: "Z gospodom Francem Vezelom, ki je sodeloval tudi pri slovenskem šansonu, sva začela skupaj pisati besedilo. Zaradi zdravstvenih težav je on to opustil, tako da sem besedilo sam dokončal po ideji, ki sva si jo takrat začrtala," pove Mario.

"Inspiracijo za videospot smo dobili iz svetovno znane freske Mrtvaški ples, ki prikazuje prav to, da ni važno ali si kralj, berač, otrok ali duhovnik, vse nas čaka ista usoda," zgodbo videospota opiše Matic, ki še doda, da so snemali na Ptujskem gradu: "Jaz sem bil na snemanju le tri ure, saj sem imel doma ženo in dvomesečnega dojenčka s covidom, sam pa sem že prebolel, tako da sem moral hitro zaključiti in iti domov."

icon-expand The Sticky Licks znova skupaj. FOTO: Izvajalec