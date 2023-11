The Stroymachine: Preporod in prehod iz preteklosti v prihodnost

Naslov albuma Renesonanza zasedbe The Stroymachine združuje besedi renesansa in resonanca, kar odraža dolgo obdobje preporoda, transformacije in raziskovanja novih glasbenih zmožnosti ter upora proti ustaljenim normam. Odmik od zvočne preteklosti zasedbe se na novi plošči odraža z razširjenimi elementi harmonije, polifonije, po novem tudi vokala ter zvočnih tekstur in zvokov iz vsakdanjega okolja, hkrati pa postreže tudi z dobršno mero improvizacije in mešanja različnih žanrov.

Kljub preporodu pa še vedno ostajajo zvesti pristopu "naredi sam", saj je album popolnoma njihovo delo, na glasbilih, ki so delo njihovih rok. Instrumenti, od bobnov do orgel, harfe, trobil in pihal so v celoti narejeni iz recikliranih, tudi odpadnih materialov. Tako nastane njihova unikatna, "do zadnjega vijaka privita" avtorska glasba, polna zanimivih zvočnih krajin in tekstur, živahnih ritmov, skupaj z izbruhi trobil ter melodijami industrijskih zvokov za povrhu.

Najboljši vtis o The Stroymachine lahko doživite na njihovih nastopih, ki prodrejo v vse čutne zaznave prisotnega občinstva. Ta priložnost se ponuja že 24. novembra v Ljubljani. Več o ponovni reaktivaciji, albumu in njihovem ustvarjanju pa si preberite v našem pogovoru!

Po EP-ju Vacuum leta 2010 in mega orglah ste za več kot desetletje diskografsko potihnili, je bil ta čas vmes, do danes, za vas res nekakšen vakuum ali se je vmes dogajalo veliko drugega, življenje samo?

Kljub "vakuumu" v diskograsfkem smislu, je mehanizem zasedbe skozi vsa ta leta deloval, ustvarjal in razmišljal. Res je bilo potovanje, do našega novega zvočnega projekta, precej dolgo, definitivno pa ne bi mogli trditi, da je bilo zaman. Danes lahko predstavimo našo novo zvočno kreacijo, ki je posledica oz. rezultat prav tega, več kot desetletnega obdobja transformacije, poglabljanja vase, odkrivanja in raziskovanja. Včasih si je treba vzeti malo več časa, sploh če gre za glasbo, za katero stojiš z vsem prepričanjem.

Vseeno pa ne pomeni, da vmes niste nič nastopali, nazadnje smo vas lahko slišali na 30+2 let Big Foot Mame v Stožicah. maja lani, ste pa tudi dolgoletni spremljavalci Ljubljanskega maratona?

Res je. Sodelovanje z Big Foot Mamo je bilo odlično, saj močno preseglo pričakovanja. Na Ljubljanskem maratonu smo vedno radi in močno cenimo to priložnost deliti takšen in drugačen adrenalin, predanost in vztrajnost s tekačicami in tekači. Se pa tudi na vsake toliko pojavi kakšen koncertni špil". Žal (še) ne dovolj pogosto na večjih odrih za ljudi, ki si nas želijo slišati in videti.

Kaj je pripeljalo do ponovne reaktivacije StrojMachine, ki je zdaj The Stroymachine?

Življenje glasbene skupine samo. Po eni strani ostajamo zvesti našim koreninam, po drugi verjamemo v spremembe. Ker trenutno čutimo močno spremembo, smo to zabeležili v obliki albuma Renesonanza in tudi rahle spremembe v imenu. Namen spremembe v imenu je tudi želja po igranju in predstavitvi naše glasbe na tujih, mednarodnih odrih. Kar je naš cilj v prihodnosti in nova sprememba h kateri stremimo.

Naslov Renesonanza, je zmes renesanse in resonance, če gre za "sonični preporod in prehod iz preteklosti v prihodnost", kaj natančno to pomeni?

Renesonanza predstavlja dejanski in simbolični odraz ponovnega zvočnega preporoda zasedbe, ki skozi kreativnost, raziskovanje in upor proti ustaljenem ter obstoječem, oznanja oziroma bolje rečeno odzvanja propad starega ter se reciklira v rojstvo novega. Glasba na tem albumu raziskuje nove zvočne dimenzije, ki vključujejo elemente harmonije, polifonije, zvočnih tekstur ter posnete zvoke iz narave in vsakdanjega okolja. Hkrati smo se odmaknili od klasičnih "tradicionalnih" glasbenih form (npr. AABA) in naše kompozicije zasnovali bolj svobodno. Po novem slišimo v glasbi elemente improvizacije, kontrapunkta ter aleatorike, ki segajo v žanrska področja, kot so noise, dub, elektronika, ambientalna in eksperimentalna glasba. Velik preskok je narejen tudi v samem načinu snemanja in produkcije naše glasbe. Jasen je odmik od preteklih, anorganskih in kvantiziranih zvočnih sestavljank (lepljenk), ki se kaže v novem konceptu in pristopu snemanja albuma, ki smo ga v celoti posneli v lastni režiji, zvesti naredi sam" konceptu, v svojih vadbenih halah. Torej pri vsem ne le glasbeni projekt, ampak tudi izraz našega umetniškega razvoja ter želje po raziskovanju novih glasbenih horizontov.