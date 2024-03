The Weeknd gosti Madonno, Stella pa kar zločinca

OGLAS

FREE NATIONAL FT. ANDERSON PAAK & A$AP ROCKY – Gang$ta

Sproščen funky flow in umirjeno rapanje kot nadstavba prvega. Poetika ni ravno sproščena, saj raperja v naslovnih vlogah reflektirata (izmišljeno) družinsko zgodovino. Ta bi marsikoga lahko spomnila na podrobnosti iz lastnega otroštva. Te podrobnosti pa znajo biti včasih oz. pri marsikom tudi predmet dolgoletne travme. Je pa video izjemno posrečen in super "kjut". Vključno s številnimi simbolizmi – eden iz plešočega "ganga" je povsem podoben Tylerju, The Creator-ju, tudi kljun zasebnega letala (dobrovoljnim) ne ostane prezrt itd. Tako da neizpodbitno velja, da se tudi "huda travma s širokim nasmeškom (i)zbija". Gang$ta napoveduje novi album Free Nationals, torej spremljajoče zasedbe slavnega Andersona Paaka, ta se bo imenoval Don't Be Dumb (Ne bit' debil). Ocena: 4,5 STELLA – Zločinec

Stella je lik, s katerim imam najmanj problematičen problem vseh časov! Ko bi le vsi vedeli, kako zelo prodoren in osupljivo točen je njen glas v živo. Ta komad je idejno še zelo blizu središčnice, se pravi, da ne odstopa od tipske festivalske zmagovalke, kaj šele od radijske super univerzalije – zelo primeren zjutraj, popoldne, ob nedeljski juhi – kadarkoli pač že prija, pomirja, obenem pa bodri in razvedi. Zločinec je zaveden na Stellin drugi album Takšni smo. Resnično ga velja pozorno preposlušati. Mladi val domačega popa naglo raste in buči vse glasneje. Ocena: 4,5 EARTHGANG – Blacklight

Končno je na planem tudi (uradni, čeravno ne ravno pravi tak) video za odličen funky groove, s katerega zadnja uspešnica atlantskega dua Earthgang nikakor noče sestopiti. Earthgang na zadnjih dveh albumih sicer vztrajata pri pogosto zelo kompleksnem southern-raperskem izrazu. Na delih Ghetto Gods (2002) in Mirrorland (2019) ritmično podobno linearnih, kaj šele po zapeti/zarapani vsebini (čeravno spiritualno nasičenih) enoplastnih enot praktično ni. Zato drži, da sta se Earthgang (iz širšega komba Spillage Village – to so torej poleg Olu-ja in WoGr8-ta še JID, Mereba, Benji, 6lack, JordxnBryant in Hollywood JB – v slogu približala tako pogrešani vibraciji sosedskega dvojca Outkast. Od črne (luči) proti pisani – premik obeta veliko dobrega. Ocena: 5 THE WEEKND FT. MADONNA & PLAYBOI CARTI – Popular

