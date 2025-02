The Weeknd izdal nov album in napovedal ameriško turnejo.

Glasbenik The Weeknd je svoje oboževalce razveselil z novim albumom, ki ga je naslovil Hurry Up Tomorrow. Ob izdaji albuma je pevec razkril, da se odpravlja na veliko turnejo po stadionih, v sklopu katere bo obiskal več ameriških in kanadskih mest. S turnejo bo 9. maja pričel v Phoenixu, zaključil pa 3. septembra v San Antoniu.

Album Hurry Up Tomorrow je zadnji v trilogiji glasbenikovih albumov, s katerimi je rušil rekorde. Glasbena zgodba se je začela leta 2020 z albumom After Hours in nadaljevala dve leti kasneje z albumom Dawn FM. Na zadnjem albumu trilogije je moč najti tudi dve sodelovanji, in sicer pesem So Paulo z Anitto in pesem The Abyss z Lano Del Rey.