The Weeknd končno razložil pomen svojega spreminjajočega se obraza

Po skoraj enem letu je ameriški glasbenik The Weeknd končno povedal malo več o svojem 'projektu obraz'. Namreč že kar nekaj mesecev se na nastopih in v videospotih pojavlja z drugačnim videzom.

Samo še nekaj dni nas loči od Super Bowla, kjer bo med polčasom nastopil ameriški glasbenikThe Weeknd, ki se je na to pripravljal že nekaj mesecev. RevijaVariety je dobila priložnost kratkega pogovora med vajo za nastop in glasbenika povprašala, kaj je namen njegovega stalno spreminjajočega se obraza, povojev in videza v novem videospotu, kjer deluje, kot da je 'šel pod nož'.

icon-expand Spremembe videza v zadnjem letu. FOTO: Profimedia

Novembra je glasbenik predstavil novi album After Hours, na katerem so že nekatere znane uspešnice, kot je Blinding Lights in Heartless. Prav s tem albumom in hiti je začel nositi rdeč suknjič in občasno spreminjati svoj obraz na javnih nastopih ali videospotih. Variety je z The Weekndom že aprila spregovoril o povojih okoli obraza, a takrat ni razkril veliko: "Ta lik ima res slabo noč in lahko si sami interpretirate, kaj je sledilo." Slaba noč, o kateri govori, se je začela z nekaj preveč kozarčki alkoholnih pijač in prepirom, ki se konča s fizičnim obračunom. Kasneje zgodba postane bolj nadrealistična in očitno je tu tudi prisotnost zlih duhov in nasilja, pišeYahoo Entertainement.

The Weeknd je na začetku imel povito celo glavo, nato pa jih je bilo vedno manj. A v resnici se stanje ni izboljšalo, zdi se, da se je stanje izmišljenega lika samo še bolj poslabšalo. Med nastopom za ameriške glasbene nagrade lanskega novembra je pokazal obraz, ki je spominjal na rezultat slabih lepotnih preobrazb. Takšen obraz je The Weeknd predstavil tudi v videospotu Save your tearsin javnost zmedel, saj so mnogi verjeli, da se je šel glasbenik resnično pod nož. A vse skupaj je le del zgodbe, ki pa še vedno ni razkrita v celoti. V najnovejšem oglasu za Super Bowl je The Weeknd videti tako, kot smo ga vajeni od prej. Povsem normalno, brez kakršnih koli lepotnih posegov.

In kaj na preobrazbe pravi zdaj? »Pomen vseh povojev na glavi je, da ti odražajo absurdno kulturo hollywoodskih zvezdnikov in ljudi, ki bi zaradi površinskih razlogov naredili vse, da bi ugajali in bili sprejeti v tem svetu,« je povedal 30-letnik in dodal: "Celotna zgodba je proces, kako se likova stopnja nevarnosti in absurdnosti vedno bolj stopnjuje." Na vprašanje, kako to, da se je v času promocije enega svojih albumov odločil, da ne bo videti kar se da najbolje in se namenoma 'grša', je odgovoril:"Predvidevam, da lahko iz tega sklepate, da mi p'biti privlačen' tu ni najbolj pomembna stvar. Bolj pomembna je prepričljiva pripoved."