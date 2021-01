The Weeknd snel povoje in pokazal popolnoma drugačen obraz

Priljubljeni pevec, ki se je v javnosti že dlje časa pojavljal s številnimi povoji in podplutbami, je v novem videospotu za pesem Save Your Tears končno pokazal svoj obraz. Oboževalce je presenetil z 'novim' videzom, nekatere pa je pri tem spomnil na pokojnega pop zvezdnika Michaela Jacksona.

The Weeknd je po dolgem času pokazal obraz, ki ga je skrival pod obliži in povoji. Spremenjene obrazne poteze 30-letnika so presenetile oboževalce, saj je pevec videti popolnoma drugačen. Novi videz je predstavil v videospotu za pesem Save Your Tears, ki se nahaja na njegovem zadnjem studijskem albumuAfter Hours.

icon-expand The Weeknd v novem videospotu z močno spremenjenimi obraznimi potezami.

Zvezdnik ima v novem video izdelku močno stanjšan in zmanjšan nos, napihnjena lička, ogromne ustnice, brazgotine, ki predstavljajo posledice posega, vidne pa so tudi nekatere druge spremembe. Oboževalci so njegov obraz označili za grotesknega, mnogi od njih pa so naravnost pretreseni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Eden izmed njih je komentiral, da je pevčeva poteza kritika ameriške glasbene akademije, ki podeljuje nagrade grammy. Zvezdniku so se nominacije tokrat izmuznile, čeprav je v preteklem letu nanizal kar nekaj večjih hitov: ''Njegov videz je odziv na nominacijo, ki se mu je letos izognila. S tem sporoča, da je močno čustveno zaznamovan, kar se simbolično kaže v številnih brazgotinah po obrazu,''je zapisal oboževalec. Nekateri so ga zaradi močno spremenjenega obraza primerjali celo s pokojno pop ikono Michaelom Jacksonom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

The Weeknd se je v preteklem letu v javnosti kar dvakrat pojavil s številnimi prevezami, podplutbami in resnim izrazom na obrazu. Zadnjič je to storil na podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Kasneje je pojasnil, da je vse skupaj del igre, ki spremlja njegov zadnji studijski izdelek. V novem videospotu se je po pomoč zatekel k studiu, ki se ukvarja s protetiko, za njegovo transformacijo tokrat stoji Prosthetic Renaissance, ki se ukvarja s filmsko masko in posebnimi efekti.