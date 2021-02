The Weeknd z razkritim obrazom in brez gostov nastopil na Super Bowlu

Največji športni dogodek v ZDA Super Bowl je tudi tokrat ob polčasu postregel z zvezdniškim nastopom. Letos je na odru blestel The Weeknd, ki pa v nasprotju s svojima predhodnicama Jennifer Lopez in Shakiro ni imel nobenega glasbenega gosta.

icon-expand Za glasbeni spektakel na letošnjem Super Bowlu je poskrbel The Weeknd. FOTO: AP

Kanadski pevec Abel Tesfaye, bolj znan kot The Weeknd,je želel poskrbeti, da si bomo njegov glasbeni šov zapomnili, saj je vanj vložil svoj denar, in sicer kar sedem milijonov dolarjev (približno 5,8 milijona evrov). Zvezdnik je za to priložnost nosil črne hlače, srajco, kravato ter rokavice, svoj videz pa je poživil z bleščečim rdečim suknjičem. Nobeno presenečenje, saj smo ga v zelo podobnih oblačilih v preteklosti že videli, med drugim tudi na podelitvi ameriških glasbenih nagrad AMA (American Music Awards). Ob prihodu na oder ga je spremljal številčen zbor, člani zbora pa so na sebi imeli bele halje in svetlikajoče se obrazne maske. Zborovska tribuna je bila videti kot osvetljeno mesto in se je pojavila na vrhu stadiona v Tampi na Floridi.

icon-expand Glasbenik je v izvedbo nastopa vložil skoraj šest milijonov evrov. FOTO: AP

Svoj glasbeni nastop je začel s pesmijo Starboy, sledila pa ji je pesem The Hills. Nato je nadaljeval z uspešnico Can't Feel My Face, pri kateri se je pod tribunami podal v zlat labirint, tam pa so ga oblegali plesalci v ujemajočih se črnih in rdečih oblačilih, vsi pa so imeli obraze zakrite s povoji. Sledile so pesmi I Feel It Coming, Save Your TearsinEarned It.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Kasneje so se plesalci podali na stadion, kjer so uprizorili plesno točko z dodelano koreografijo. Pridružil se jim je tudi The Weeknd, ki je najprej zapel Glass Table Girls,nato pa se je podal na osrednje igrišče in stopil na logotip NFL ter s svojim mega hitom Blinding Lights zaključil svoj težko pričakovani glasbeni nastop, ob katerem je množica navijala in prepevala. Seveda pa tudi tokrat ni manjkal veličasten ognjemet.

icon-expand The Weeknd ni imel glasbenih gostov. FOTO: AP

Pred nastopom je 30-letni kanadski pevec na novinarski konferenci novinarjem povedal, da je njegova ekipa postavila oder znotraj stadiona. "Zaradi covida-19 ter varnosti igralcev in delavcev smo na stadionu zgradili oder. Želeli pa smo narediti nekaj, česar doslej še nismo. Več vam ne bom povedal, ker si morate pogledati sami," je bil nekoliko skrivnosten ter dodal: "Želim biti spoštljiv do gledalcev doma, hkrati pa še naprej nadaljevati zgodbo o liku v rdeči obleki, ki sem ga ustvaril za obdobje (albuma) After Hours." Za svoj 14-minutni nastop se je pripravljal šest mesecev, priprave pa so potekale tudi prek Zooma in elektronskih sporočil. Lani sta za glasbeni spektakel leta poskrbeli Shakira inJennifer Lopez ter tako postali prvi latino zvezdnici, ki sta nastopili ob polčasu Super Bowla. Pred tem je leta 2019 nastopila skupina Maroon 5, pred njo Justin Timberlake in leta 2017Lady Gaga. Poglejte si njegov 14-minutni nastop:

