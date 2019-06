Thom Yorke bo izdal nov solo album

Glasbenik Thom Yorke svoj novi album napoveduje že nekaj tednov, s pomočjo zagonetnih sporočil, v intervjujih pa je razkril, da prihaja album z naslovom Anima na prodajne police v četrtek.

Za revijo Crack je glasbenik nedavno dejal: "Menim, da je anksioznost mogoče zelo dobro kreativno izraziti v distopičnem okolju."

Film, ki spremlja album, je nastal v sodelovanju z ameriškim režiserjem Paulom Thomasom Andersonom, pa bo prav tako od četrtka dostopen preko Netflixa. V kratkem napovedniku Yorke pove, da sta se z režiserjem pri njegovem nastanku zgledovala po t.i. one-reeler filmih. Nadalje glasbenik pojasni, da so to bili od 10 do 12 minut dolgi filmi, posneti zgolj na en filmski kolut, posebej priljubljeni pa so bili v obdobju nemega filma.

Anima bo prvi Yorkeov solo album po studijskem izdelku Tomorrow's Modern Boxes iz leta 2014, sicer pa je prispeval tudi glasbo za priredbo kultne grozljivke Suspiria(2018), ki jo je režiral Luca Guadagnino. Aprila letos je debutiral tudi na področju klasične glasbe, saj je napisal dve novi kompoziciji za Pariško filharmonijo.

Yorke je ob izidu albuma že napovedal turnejo, ki vključuje koncertne datume po Evropi in ZDA.