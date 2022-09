Thomas March Collective v novem projektu s Sonio Melocco

SONIA MELOCCO

Prvi samostojni avdio-video projekt All The Time je razigran in samosvoj, tako kot avtorica Sonia Melocco, ki je odraščala v ZDA, se pri svojih desetih letih z družino preselila v Slovenijo, glasbeno pot pa začela na Havajih pred šestimi leti. Na Big Islandu je kot kantavtorica na kitari in ukuleli nabirala izkušnje po festivalih, sejmih (farmer's marketih), v lokalih z živo glasbo... kjerkoli se ji je ponudila priložnost. V tem času je sodelovala z različnimi inštrumentalisti in ustanovila skupino Whales from Space, z Amber Westerman in Mahino Lee. Pred nekaj leti se je vrnila v Slovenijo, kjer sodeluje s kitaristom Erikom Hudnikom, producentom Tomažem Maričem (Thomas March Collective) in je članica banda Martin Martian & the Universe.