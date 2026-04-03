Thomas March namesto sloganov širi eno samo sporočilo – ljubezen

Tomaž Marič z umetniškim imenom Thomas March , jedro kolektiva, se po obdobju prekinjene ustvarjalnosti – ki jo je sprožila poplava in popolna prenova njegovega studia – vrača k svojim zamislim. Čeprav je v tem času sodeloval pri drugih glasbenih projektih, so ga nedokončane pesmi, ki so čakale v njegovem predalu, omejevale kot sidra. Moral jih je zaključiti, preden je lahko nadaljeval svojo pot.

"Pred približno dvema letoma je bilo v Sloveniji hudo deževje. Pri nas, v Ljubljani na Vrhovcih, ni bilo poplav, a prostor, kjer sem takrat ustvarjal, je vseeno bil poplavljen. Prišli so mojstri in naivno sem verjel, da bo prenova trajala največ mesec ali dva. Trajalo je do včeraj. Voda teče, čas beži (smeh)," nam je povedal umetnik.

"Ker nisem mogel ustvarjati doma, sem hodil drugam. Najbolj sem se ujel s Krešimirjem Tomcem. Ima nov, imeniten studio v bližini BTC-ja in tam se zgodi marsikaj. Srečevali smo se tudi glasbeniki, ki smo sodelovali že prej in vsakič je bila nova čarovnija. Neke zamisli smo pripeljali do konca in pri tem je ostalo. Pred dvema mesecema pa sem končno dobil novi studio. Uau. Začel sem z novo glasbo, z novimi projekti. A nekaj me je vleklo nazaj. Nazaj v predal. Se mi zdi, da preden ne končaš z začetim, ne moreš naprej. Trije projekti so izstopali. Nič premišljevanja: vzameš prvega in končaš," je dejal o novem projektu Zvezda, ki ga je soustvaril s H2O Collective.

"Kolektivi so vedno drugi – vsak projekt uresničim z drugimi glasbeniki, videasti, umetniki. Kot vsi projekti do sedaj, je tudi ta poimenovan po aktualni zgodbi – voda – poplava – H2O," je pojasnil Marič, ki pravi, da je bila navdih večna ljubezen.