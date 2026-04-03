Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Thomas March namesto sloganov širi eno samo sporočilo – ljubezen

Ljubljana, 03. 04. 2026 12.27 pred 25 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Thomas March

Po dveh letih premora se vrača Thomas March. Za projekt Zvezda, ki je eden tistih, ki so čakali v njegovem predalu, je moči združil s H2O Collective, poimenovali pa so ga po nesrečni situaciji, ki je zaznamovala zadnji dve leti: voda. Ta je namreč po hudem deževju poplavila in uničila njegov domači studio, potrebna sanacija pa je zamaknila njegovo delo.

Tomaž Marič z umetniškim imenom Thomas March, jedro kolektiva, se po obdobju prekinjene ustvarjalnosti – ki jo je sprožila poplava in popolna prenova njegovega studia – vrača k svojim zamislim. Čeprav je v tem času sodeloval pri drugih glasbenih projektih, so ga nedokončane pesmi, ki so čakale v njegovem predalu, omejevale kot sidra. Moral jih je zaključiti, preden je lahko nadaljeval svojo pot.

Tomas March s H2O Collective predstavlja projekt Zvezda.
Tomas March s H2O Collective predstavlja projekt Zvezda.
FOTO: Arhiv izvajalca

"Pred približno dvema letoma je bilo v Sloveniji hudo deževje. Pri nas, v Ljubljani na Vrhovcih, ni bilo poplav, a prostor, kjer sem takrat ustvarjal, je vseeno bil poplavljen. Prišli so mojstri in naivno sem verjel, da bo prenova trajala največ mesec ali dva. Trajalo je do včeraj. Voda teče, čas beži (smeh)," nam je povedal umetnik.

"Ker nisem mogel ustvarjati doma, sem hodil drugam. Najbolj sem se ujel s Krešimirjem Tomcem. Ima nov, imeniten studio v bližini BTC-ja in tam se zgodi marsikaj. Srečevali smo se tudi glasbeniki, ki smo sodelovali že prej in vsakič je bila nova čarovnija. Neke zamisli smo pripeljali do konca in pri tem je ostalo. Pred dvema mesecema pa sem končno dobil novi studio. Uau. Začel sem z novo glasbo, z novimi projekti. A nekaj me je vleklo nazaj. Nazaj v predal. Se mi zdi, da preden ne končaš z začetim, ne moreš naprej. Trije projekti so izstopali. Nič premišljevanja: vzameš prvega in končaš," je dejal o novem projektu Zvezda, ki ga je soustvaril s H2O Collective.

"Kolektivi so vedno drugi – vsak projekt uresničim z drugimi glasbeniki, videasti, umetniki. Kot vsi projekti do sedaj, je tudi ta poimenovan po aktualni zgodbi – voda – poplava – H2O," je pojasnil Marič, ki pravi, da je bila navdih večna ljubezen.

Čeprav se je dolgo časa izogibal mikrofonu, pa je pred poplavo vendarle prevzel vlogo glavnega vokalista in stopil iz ozadja. Voda tega ni odnesla. "Ko nastaja nova glasba, nastane skica. Do slike je dolga pot. Ko gledam naprej, vedno kolebam med tem, kaj je všeč meni in kaj si mislim, da je všeč vsem. Moj vokal ni v nobeni opciji. (smeh) A nekako večkrat ostane. Nimam z njim problemov, ampak samo, ko poje lepo. (smeh)," je hudomušen Marič.

Avdio je dobil tudi video, saj se mu zdi, da sta šele skupaj celota: "Profesionalni videospoti stanejo celo premoženje! Bi pa rad bil eden od teh, ki glasbo pospremijo z video sporočilom. Skupaj se mi zdita celota. Tako kot jemo z očmi, tudi glasbo 'gledamo'. In vedno iščem pot, ki je izvedljiva. Tokrat je od soseda zbita tabla rešila vse. Nastal je tih, oseben ljubezenski protest v času, zaznamovanem z množičnim nezadovoljstvom. Stal sem na mnogih lokacijah v Ljubljani s transparentom, ki namesto sloganov širi eno samo sporočilo – ljubezen. Hvala Jure Lisac!"

Ker si želi predal, v katerem čaka še nekaj skic, torej idej, izprazniti, pa si je zadal cilj, da bo Zvezda dobila še dve nadaljevanji. "Če hočem izprazniti predal – kmalu. Cilj je do poletja. Je pa v predalu marsikaj in je vse možno! (smeh)," je obljubil Tomaž.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677