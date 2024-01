Thomas March: Padanje je del življenja

Izšel je prvi projekt letošnjega cikla Thomas March Collective. Že 26. avdio in video projekt kolektiva je bil premierno odigran v živo, zdaj pa je izšla tudi studijska verzija s pripadajočim videom. Gonilna sila in idejni vodja Tomaž Marič oziroma Thomas March tokrat stopa v ospredje, poleg skrbi za instrumentalno glasbo pa je tokrat tudi vokalist.

Thomas March se tokrat predstavlja s kolektivom Vincere, s katerim so skupaj pripravili pesem z naslovom Padam. Pred nekaj več kot mesecem so jo predstavili na prvem koncertu v živo, ki je tako prekinil niz več kot desetletje trajajočega studijskega dela in Tomaža Mariča skupaj z glasbenimi prijatelji postavil pred publiko.

Glasbena zgodba tokrat ni ljubezenska, ampak samoizpovedna. Govori o neprijetnem doživljanju oziroma občutenju trenutnega svetovnega dogajanja. Avtor pada, je izgubljen v tem svetu. Vse in vsi smo čudni, "dotikamo roba se sveta", kakor se tudi sedanji svet dotika roba prepada. Kljub temu pa se tudi v tem strašljivem svetu lahko živi, mora živeti in "dogajati". Glasba se iz žalostne molovske melodije prelevi v veselejšo durovsko in tako daje možnost, da se lahko posamezniku tudi med padanjem – dogaja. "Padanje smatram kot del življenja oziroma igre. Kar pa zraven pride, je stvar lastne odločitve," pravi Marič.

Pesem je, tako kot drugi projekti, dobila video podobo. Video je nastal spontano in je posnet v enem poskusu brez popravljanja. Tomaž je namreč lansko poletje produciral dva videospota za Vlada Kreslina, zato je imel najet studio Piqant. Ob koncu snemanja, ko je ekipa odšla, sta s snemalcem, prijateljem Tadejem Mulejem, ostala sama in je pogovor nanesel na prihodnje projekte. Tomaž je predstavil glasbo, Tadej poklical Andrejo Nježić, vklopila se je zgolj ena luč, zagnala kamera in v skoraj rekordnem času je bil video posnet. Kako pa je bilo stopiti pred kamero? "Mogoče celo lažje kot za kamero. V obeh primerih pa se vživiš v neko vlogo in jo odigraš," skromno opiše svoje občutke. Padam pa se zagotovo razlikuje tudi po tem, ker je prva Maričeva pesem, ki je predstavitev doživela v živo. "V živo je drugače. Povsem druga zgodba ... Je celota, ne nekaj, sestavljeno iz delov ... Je bil izziv, sem bil presenečen nad močno vezjo, ki jo imamo med sabo glasbeniki. Mogoče se ponovi, mogoče ne," pa za zdaj ne obljublja novih nastopov pred publiko.