Thomas March vseh svojih talentov sploh še ni odkril

Od funky fantastike do provincialnega kiča.

1. DOMEN DON HOLC & THOMAS MARCH COLLECTIVE - Kam da dam (Povej mi stvari)

Daj mi nekaj okusnega! Kam da dam? V ušesa, da me zdrami in razveseli, kam pa drugam. Tole je vražje kul komad, kaj. Moraš pač imeti dober občutek in precej domišljije - da daš hudo poenostavljenemu zaporedju tako obliko in toliko energije, da ta nato inertno razmiguje boke, vratne mišice ali pač podplatom dodaja praske, pogosto razmaja tudi pisarniške stole, šoferske volane ipd. To z odliko počne Tomaž Maričaka Thomas March Collective, in sicer tam nekje v navdihujočih krajih čez Muro. In hvala tistim zgoraj, da Marič to počne vztrajno in bo z dejavnostjo še nadaljeval. Priključeni Domen Holc je v tej navezi zelo dobrodošel. A če se bolj pozorno zagledamo v zvočno okrasje tega prikupnega funky komplota, se zelo hitro zavemo, da je vibracija pesmi precej Ali-Enovska. Celo tradicija je na naši strani. Tudi zato je spremljajoča psihadelično vzorčasta risanka komplementaren zadetek v polno. Kam da (ga) dam? Dajem ga med tri kandidate za komad leta, in to na vodilni položaj. Ocena: 5 2. ALJA KRUŠIČ - Roza poletje

Če se namenimo preposlušati celoten opus pevke Alje Krušič, je njeno aktulano Roza poletje z naskokom najboljše, kar je kadarkoli posnela. Dotična popevka za nekaj krepkih stopenj zveni bolj sodobno kot ostalo. Zelo drži, da je skladenjska šablona zanjo prevzetek povprečnega tlorisa večine power-pop uspešnic, ki so trenutno na delu (Dua Lipa, Tove Lo, Halsey, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen idr.). Se pravi, Roza poletjev tem oziru ni kak poseben izum. Kot odlično ne bi ocenil niti delov instrumentalne spremljave, kajti fejk-godala odzvanjajo malenkost preveč plastično, imajo pa zato nadvse mikaven zvok tisti brbotajoči syth-bass tik pred sicer korektno violinsko frazico, ki se stika z refrenom. In seveda, osnovni beat ali udarec, če ne kar pumpica, še zlasti na vrhuncu, je skrbno izbrana oziroma dodelana. Plus še nekaj. Besedilo, ki ga je spisal Rok Lunaček, se mi zdi zelo dobro, premišljeno, prijetno, takemu tipu zrele pop poskočnice čudovito pristoji. Prav je tudi, da je naslov komada za okrušek dvoumen - pametno. Alja se tudi v spotu zdi srečna in njena dobra volja je prav nalezljiva. Pohvalno. Ocena: 4,5 3. SZA ft. TY DOLLA $IGN - Hit Different

V okvirih tega ultra-milenijskega-vse-skup’-nič R&B-ja je novi komad že lepo proslavljene SZA (Siza v imenovalniku) še kar privlačen. Tista grobo poudarjena sinkopa je ključna kompozicijsko-produkcijska zanka. V 'pozdrav poletju', kot je bila pesem marketingirana, vnaša nujno potreben razpoznavi pečat. Ta je res pogumno izbran in je pravzaprav džezovskega značaja. Hkrati pa ne pomnim, kdaj, če sploh kdaj, sta producenta The Neptunes (Chad Hugo in Pharrell Williams) iz rok dala podobno razvlečenko. Skrajno zanimiva kombinacija, ki bi SZA lahko ustoličila kot novo Kelis, toda v že zgoraj opisanih hiper-občutljivih razmerah. Za nameček je namerno šalabajzersko zmontiran tudi videospot. Skupinska koreografija teče kar na neuglednih praktikablih. Vse skupaj (s konjem z ročaji ob koncu) je že tako smetiščno in, očitno, avto-odpadno, da je že kul. Ocena: 3,5 4. NUSHY - Hollywood to Tokio