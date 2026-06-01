Thomas March združil moči s Floro Emo Lotrič

"Vsaka pesem rabi svoj glas, da se lahko predstavi vsaj približno tako, kot si jo je nekdo zamislil. Vse o nama je nastala pred približno petimi leti, kot bi rekli 'v švungu', nekega večera, z akustično kitaro v roki. Prvotno sem jo zapel sam, a je moj glas za tovrstno popevko izpadel preveč ostro, pa tudi melodija je nekako že v osnovi klicala po ženskem glasu," nam je o pesmi povedal avtor, Tomaž Marič.

Flora Ema Lotrič FOTO: Arhiv izvajalke

"Pomislil sem na kar nekaj pevk in vokalistk, jih poklical in smo snemali ... in snemali ... v takrat še podstrešnem studiu pri Krešu. A žal se z nobeno ni izšlo. Včasih pač za določene stvari ni pravi čas. Ostala je v neki mapi oziroma predalu in čakala. Pred dvema mesecema pa sem obiskal Serdža, mojega zobozdravnika. Po vrtanju sva šla v moj studio in pokazal sem mu projekte iz predala. 'U, Flora bo prava. Pevka, voditeljica, frendica, dobra pevka in še moja pacientka je!' mi je rekel. Predstavil mi jo je naslednji dan. Takoj sva se ujela, vse ostalo pa je v pesmi in videu," se je začetka sodelovanja s Floro spominjal avtor in dodal: "Flora je pevka. O tem, da je prava, je pokazal čas."

Thomas March je sicer znan po svojih kolektivih, ki jih za skoraj vsak projekt nekoliko premeša. Sodeloval je s številnimi domačimi glasbeniki, s kolikimi, pa še ni preštel. "U, to pa še ne. Želim si, da je pri vsakem projektu nekdo nov. Kmalu bo projektov 30. In če pri enem sodeluje na primer vsaj deset ljudi, je to skupaj veliko. Najlepše pri vsem je, ko glasba oziroma projekt nastaja, ko se ekipa spoznava in ko se kar vse izide. Včasih boljše, včasih slabše. Važno je, da se," meni.

Vse o nama ima tudi video podobo

Čeprav običajno tudi za vizualno podobo svojih pesmi stoji Tomaž, pa je tokrat kamero prepustil v druge roke. "Res je, da (skoraj) vedno sodelujem pri snemanju in montiranju. Ampak včasih je treba stvari izpustiti, da gredo po svoje. Flora je poklicala svojo filmsko ekipo in je steklo. Kot vedno, ko ne sodelujem, me je do zadnje sekunde skrbelo, kakšen bo rezultat. In kot vedno, sem bil presenečen. Je pa kakovosten video ogromen zalogaj in brez videa je zame pesem gola. Tokrat res ni," nam je povedal.