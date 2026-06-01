Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Thomas March združil moči s Floro Emo Lotrič

Ljubljana, 01. 06. 2026 21.20 pred 23 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Tomaž Marč, Flora Ema Lotrič, Krešimir Tomec

Tomaž Marič, ki se predstavlja z umetniškim imenom Thomas March, trilogijo, ki jo je napovedal s singlom Zvezda, nadaljuje s pesmijo Vse o nama, pri kateri je prvič moči združil s pevko Floro Emo Lotrič. Tudi tokrat je pesem 'potegnil' iz predala in ji po petih letih dal končno obliko, pravi glas pa je dobila, ko je spoznal Floro.

"Vsaka pesem rabi svoj glas, da se lahko predstavi vsaj približno tako, kot si jo je nekdo zamislil. Vse o nama je nastala pred približno petimi leti, kot bi rekli 'v švungu', nekega večera, z akustično kitaro v roki. Prvotno sem jo zapel sam, a je moj glas za tovrstno popevko izpadel preveč ostro, pa tudi melodija je nekako že v osnovi klicala po ženskem glasu," nam je o pesmi povedal avtor, Tomaž Marič.

Flora Ema Lotrič
Flora Ema Lotrič
FOTO: Arhiv izvajalke

"Pomislil sem na kar nekaj pevk in vokalistk, jih poklical in smo snemali ... in snemali ... v takrat še podstrešnem studiu pri Krešu. A žal se z nobeno ni izšlo. Včasih pač za določene stvari ni pravi čas. Ostala je v neki mapi oziroma predalu in čakala. Pred dvema mesecema pa sem obiskal Serdža, mojega zobozdravnika. Po vrtanju sva šla v moj studio in pokazal sem mu projekte iz predala. 'U, Flora bo prava. Pevka, voditeljica, frendica, dobra pevka in še moja pacientka je!' mi je rekel. Predstavil mi jo je naslednji dan. Takoj sva se ujela, vse ostalo pa je v pesmi in videu," se je začetka sodelovanja s Floro spominjal avtor in dodal: "Flora je pevka. O tem, da je prava, je pokazal čas."

Thomas March je sicer znan po svojih kolektivih, ki jih za skoraj vsak projekt nekoliko premeša. Sodeloval je s številnimi domačimi glasbeniki, s kolikimi, pa še ni preštel. "U, to pa še ne. Želim si, da je pri vsakem projektu nekdo nov. Kmalu bo projektov 30. In če pri enem sodeluje na primer vsaj deset ljudi, je to skupaj veliko. Najlepše pri vsem je, ko glasba oziroma projekt nastaja, ko se ekipa spoznava in ko se kar vse izide. Včasih boljše, včasih slabše. Važno je, da se," meni.

Vse o nama ima tudi video podobo

Čeprav običajno tudi za vizualno podobo svojih pesmi stoji Tomaž, pa je tokrat kamero prepustil v druge roke. "Res je, da (skoraj) vedno sodelujem pri snemanju in montiranju. Ampak včasih je treba stvari izpustiti, da gredo po svoje. Flora je poklicala svojo filmsko ekipo in je steklo. Kot vedno, ko ne sodelujem, me je do zadnje sekunde skrbelo, kakšen bo rezultat. In kot vedno, sem bil presenečen. Je pa kakovosten video ogromen zalogaj in brez videa je zame pesem gola. Tokrat res ni," nam je povedal.

Preberi še Thomas March namesto sloganov širi eno samo sporočilo – ljubezen

Že ob izidu prejšnjega singla je napovedal, da je predal, kjer se je nabralo veliko materiala, treba sprazniti, zato ima v načrtu še vsaj dva projekta. Besedo je držal in izdal drugega, kdaj pa bo tretji? "Ne vem. Dokončanih ali vsaj približno dokončanih pesmi je veliko. In vsaka sili v svet. In vsaka rabi svoj video! Tako da bom naslednjo najverjetneje izbral glede na zmožnosti snemanja videa. Se pa odločam po trenutnem navdihu in večkrat presenetim tudi sam sebe. Sicer pa, kot pravi sporočilo trenutne Vse o nama – na koncu bo vse povedal čas," odgovarja Marič.

tomaž marič vse o nama flora ema lotrič thomas march collective pesem
24ur.com Flirrt in Jan Plestenjak prvič v duetu: Apetit po hitih je večen
24ur.com Flirrt ob izdaji nove pesmi: Smo band ljubezni
24ur.com Nino Ošlak o zmagovalni pesmi: Želel sem, da jo vsak takoj razume
24ur.com Skupina Flirrt s pesmijo Za naju napoveduje nov album
24ur.com Jernej Smolinger po šovu Masterchef Slovenija nazaj v glasbene vode
24ur.com Primorski raper Tomos o duetu s Sendi: Potrebno je ostati zvest sebi
24ur.com Člana skupine Mi2: Kot ministra za kulturo bi bila Lolek in Bolek
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763