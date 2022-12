Tiasha vztraja le pri pozitivi

Hiphop dekonstruktivizem novincev LSDS Collective.

TIASHA – Js sm res dobr

Prodoren glas v semibaladni zasnovi navadno ponuja izpovedi razočaranja. Tiasha (Tjaša Javornik), doma s severnega obronka metropole, ob svojem tretjem singličnem metu izrabi prav to osnovo. Njena prva uspešnica Brez zavor je bila za spoznanje bolj energična in tudi hitrejša, medtem ko je bil Čudn dan podobno upočasnjen, a aranžmajsko vseeno bogat song. Tiasha je sijajna ob izrazu svojega vokala, saj ga zna na izbranih mestih resnično pognati presenetljivo natančno, prav direktno v naše sluhovode. Ob vsem tem pa ostaja neomajna, ko gre za njen temeljni pripovedni vzgib. Instantno se ustvarja sladák paradoks. Tiasha nas pravzaprav uči, da se splača biti dobr. Edino tako lahko nastajajo dobri pop komadi. Ocena: 5 LSDS COLLECTIVE – Samsara

Rahlo zateženo, a samo rahlo. Artizem vse bolj izpostavljenega ljubljanskega komba LSDS Collective še ni povsem razvit. Vprašanje pa je, če sploh kdaj bo. Skladiščenje jazzovskih, etno in industrijsko rokovskih in čez vse to še hiphop vplivov se bo najbrž kmalu zaključilo. In izrazni profil nenavadno številčne umetniške ekipe bo, morda pa res, občutno bolj oster. Ali pač. Verjamem, da nas bodo LSDS Collective in vse njihove politike hiphop dekonstruktivizma kmalu nasmejali in sčasoma povsem legitimno še bolj navdušili. Ocena: 4,5 COI LEROY – Players

The Message se je imenovala ena prvih hiphop uspešnic. Grandmaster Flash and The Furious Five so jo naplavili leta 1982. Coi Leroy – njen oče je raper in kasneje hiphop založnik in producent Benzino – je svojo novo veselico preprosto razobesila čez oz. izrabila celoten historični komplot, kakršnega so pred štirimi desetletji skovali genialni pionirji žanra. Raperkin vokal je še kar intriganten, saj se ga ne naveličaš prav hitro. Načeloma enako velja za Coine verze, ki pa bodo nadobudni glasbenici – debitanski album, naslovljen kar Trendsetter, je izdala spomladi – stežka priskrbeli takojšnjo globalno odmevnost. Ni pa izključeno, da zdaj 25-letnica tudi tole pimplanje za ogrevanje izrablja v sklopu širšega in občutno bolj udarnega promocijsko-taktičnega načrta. Ocena: 4 PLATEAU – Nova koža