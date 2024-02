TikTok brez glasbe Taylor Swift, Weeknda, The Beatles in številnih drugih

Vsa posneta glasba, za katero ima licenco Universal Music Group, je namreč odstranjena iz glasbene knjižnice TikToka. Utišani so bili tudi vsi videoposnetki, ki vsebujejo glasbo, za katero ima Universal Music Group licenco. Pogodba med Universal Music Group in TikTokom se je iztekla 31. januarja.

Na TikToku glasba Taylor Swift, The Weeknda, The Beatles in drugih glasbenih izvajalcev, ki jih zastopa založba Universal Music Group, ni več dostopna.

Potem ko so pogovori o obnovitvi pogodbe propadli, je Universal Music Group že pred dnevi obtožil TikTok, da "poskuša graditi posel na podlagi glasbe, ne da bi za to plačal pošteno ceno za glasbo".

Med vprašanji, ki so bila izpostavljena v pogajanjih, so bila primerna nadomestila za umetnike in tekstopisce, spletna varnost za uporabnike in zaščita umetnikov pred umetno inteligenco, so dodali v podjetju. TikTok pa je v izjavi sporočil, da je "žalostno in razočaranja vredno, da je Universal Music Group svoj lastni pohlep postavil nad interese svojih umetnikov".