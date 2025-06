Tiktokerka pohvalno utrjuje pop trend

Zaznaven obrat postaja nepovraten. Influencerji so vse bolj pogosto raziskovalni novinarji, tiktokerji pa pevci in avtorji solidne pop muzike. Addison Rae (24 let, skoraj 90 milijonov sledilcev) je svoj albumski prvenec naslovila Addison. Še to!, bi si mislila večina, ki bi se odkimavajoče lotevala poslušanja dolgo pričakovane glasbene novosti. Pač, še en generičen dolgčas v vrsti. Bržčas spet velja, da je edini motiv založbe velikanke pri tem poslu pevkin družbeno-mrežni domet; četudi ta v resnici sploh ni pevka, kaj šele (nekakšna) avtorica. A ni res. Raejeva je ustvarila nerealno dopadljiv album. Komadi praviloma niso niti malo zbegani, negotovi ali anksiozni, kaj šele, da bi bili agresivni. Puhle romantične floskule v verzih pri tipu visoko komercialnega popa, kot ga zastopa Addison Rae, so dandanes velika redkost. Je pa zato zvočni odsev albuma Addison nekaj, kar preseneča. Izjema je uvodni New York, song, ki se v drugi polovici sprevrže nedopustno štanco. Na dno lestvice favoritov sili tudi perutninasti up-beat komada Fame Is Gun. Vse ostalo pa je hvaležno ambientalno ter blaženo pomirjujoče! Addison Rae s svojim omejenim glasovnim saržerjem izzveni ponosno, zrelo, samozavestno, zavidljivo prepričljivo. High Fashion, z estetsko zmehčano house ritmiko, vsebuje Madonnin estetski vtis, še tisti z albumov Erotica in Badtime Stories, torej iz prve polovice devetdesetih. Senzualno se razvija izvrstno oblikovana melodija pesmi Summer Forever. Medtem ko je In The Rain brez zadržkov lahko označen kot mali kozmični funk-pop napev uporaben v katerem koli delu dneva, začenši z rano uro. Dišeč je tudi zaključek, ki ga predstavlja še ena prikrito left-fieldovska oz. rahlo alternativna Headphones On. In še dve pojasnili. Važnejše: na albumu praktično ni balad, pika. Počasnejši komadi, ki bi mašili predvajalni tok – teh res ni! In to je fascinantno. Največ songov, ki jih v zapisu izpostavljam po naslovu, je nanizanih v drugem delu celote. Ne bi si mislil, da bom kadarkoli v posluh priporočal eno tiktokerko. Addison Rae pa, zelo močno.