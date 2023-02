Til Čeh in Fehtarji predstavljajo Sir: Iz šale je nastala pesem

Til Čeh je v zadnji sezoni šova Slovenija ima talent navduševal s svojo energijo in izvirnimi nastopi. Mladi pevec svojo željo po zabavanju množic nadaljuje kot samostojen izvajalec in kot po tekočem traku izdaja nove pesmi. Pri zadnji so se mu pridružili tudi zabavni fantje iz skupine Fehtarji, s skupnimi močmi pa so ustvarili odštekano pesem z zelo zanimivim naslovom: Sir. Kot pravi Til, je pesem nastala iz šale, za popolno glasbeno izkušnjo pa so ji fantje namenili tudi zabavno video podobo.

Til Čeh je že ob predstaviti v oddaji Slovenija ima talent, v kateri se je lani prebil do polfinala, povedal, da je njegova želja z glasbo zabavati občinstvo. Mlad glasbenik, ki je pogumno stopil na samostojno pot, se tega drži in vedno znova navdušuje občinstvo s svojimi pesmimi. Pri zadnji izmed njih je sodeloval z zabavnimi in odštekanimi Fehtarji in nastala je pesem Sir. "Večkrat smo se šalili, da moramo nekoč skupaj posneti duet in po par mesecih je moj menedžer Raay naredil komad, ki je bil daleč od vsakdanjega. Tako so se naše šale prelevile v dejanja in danes vam predstavljamo Sir," je o nastanku nenavadne pesmi povedal Til in priznal, da se imajo s člani skupine vedno noro dobro. "Ponosen sem na končni izdelek," je še dodal.

icon-expand Til Čeh in Fehtarji predstavljajo novo pesem z naslovom Sir. FOTO: Arhiv izvajalca

Nad sodelovanjem s Tilom, s katerim so se spoznali na snemanju enega od njihovih videospotov, so navdušeni tudi člani trenutno ene najbolj poslušanih skupin pri nas. "Pesem nima našega tipičnega zvena, preizkušamo nov teren in zato je sodelovanje s Tilom odlična priložnost, da razširimo naš repertoar. Vsi imamo radi sneg, obožujemo smučanje in ljubimo slovensko glasbo. Odlična kombinacija, kajne?" so povedali Fehtarji, ki so pred kratkim navdušili s skladbo Schatzi.

icon-expand Pesem Sir je nastala iz šale.

Čeh, ki obožuje slovensko glasbo in harmoniko, njegov zaščitni znak pa je petelin, je povedal še, da mu je bilo v čast sodelovati s Fehtarji. "Od danes naprej imam duet s trenutno najbolj vročim narodno-zabavnim bandom pri nas in še kar ne morem verjeti, da sem prav jaz tisti, s komer si Fehtarji delijo njihov prvi solo duet. Energije med nami so preprosto stekle, nič nismo naredili na silo in verjamem, da bodo našo pristnost začutili tudi poslušalci," je svoje glasbene kolege Matica Plevela, Blaža Jenkoleta, Sama Kališnika in Domna Kovača, ki s slovensko glasbo polnijo dvorane tako po Sloveniji kot tudi na sosednjem Hrvaškem, pohvalil pevec.