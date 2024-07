Til Čeh si je v novem videospotu zaželel Angelino Jolie in Severino

Til Čeh v teh vročih poletnih dneh predstavlja novo pesem, ki nosi naslov 'Lahko, lahko'. Poleg visokih temperatur pa so ga pri snemanju videospota dodatno ogrela še dekleta, s katerimi je snemal. Vedno nasmejani pevec si je v video zgodbi namreč zaželel slovito Angelino Jolie, Britney Spears in Severino. So mu res delale družbo?

Til Čeh poletje pozdravlja z novo živahno skladbo, ki nosi naslov Lahko, lahko. "Sporočilo pesmi je precej na prvo žogo, saj želim sporočiti, da za trenutke sreče v življenju ne potrebuješ bogastva, ampak je sreča lahko v malenkosti, le če je ob tebi dobra družba," je povedal ob izidu pesmi. "Za dober zmenek ne potrebuješ razkošnih jaht in dragih šampanjcev, kot so jih navajene velike zvezde. Včasih si mlad slovenski fant tega razkošja ne more privoščiti, lahko pa jim ponudi to, kar ima, polko ob sončnem zahodu, izlet z gumenjakom in pohod na Vršič," je še dodal.

Til Čeh FOTO: NEO VISUALS icon-expand

Vedno nasmejani glasbenik je za pesem seveda posnel videospot, ki so ga z ekipo snemali na delovnem dopustu v vroči Španiji. "Na snemanju je bilo najbolj zahtevno spopadanje z vročino. Sicer sem že iz prejšnjih spotov navajen ekstremnih razmer (vročina ali mraz), ampak je vedno znova težko. Sam imam namreč kar težave s potenjem po obrazu, kar v vročini predstavlja velik izziv za vizažistko," je priznal in razkril zanimivost: "Snemali smo na lokaciji, kjer so snemala tudi dekleta iz skupine Little mix."

Poleg vročine pa so mlademu Savinjčanu telesno temperaturo dvigovala tudi dekleta, ki so mu delala družbo pri snemanju. Til si je tokrat namreč zaželel sama znana imena. "Ko mi je Raay rekel, naj mu naštejem, koga si želim v spotu, sem takoj predlagal Julio Roberts, Adele, Britney Spears, Angelino Jolie in Severino," se je namuznil pevec in v smehu dodal: "Praktično sem šel po intuiciji, katere zvezdnice mi prve padejo na pamet. Angelina in Britney pa sta se na tem seznamu znašli verjetno zato, ker obožujem blondinke."

