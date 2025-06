Tilen Lebar s svojo skladbo na Svetovnih glasbenih dnevih v Lizboni

Skladbo je na festival prijavila slovenska sekcija ISCM pri DSS. Hkrati je Lebar postal kandidat za nagrado mladih skladateljev tega festivala, so sporočili z DSS. Kompozicijo bo danes v v lizbonskem kulturnem centru Belem izvedel saksofonist Henrique Potovedo .

Kot je povedal Tilen Lebar, je Hassan skladba, ki je bolj sorodna prozi kot poeziji. Posvetil jo je svojemu dolgoletnemu mentorju Matjažu Drevenšku.

"Narativni način razvoja glasbenega materiala se pojavlja na mestih, kjer ga pričakujemo. Na primer, tehnika žvižgajočega tona se sprva pojavi na traku, kasneje pa se razkrije tudi v akustični obliki," je med drugim povedal o kompoziciji. Dodal je še, da že samo ime Hassan oblikuje njegov družbeni prostor, saj živi v delu Haaga, ki je pretežno povezan z maroško skupnostjo: "To ustvarja povezavo, ki me vodi k raziskovanju njihove kulturne dediščine in odnosov znotraj skupnosti."