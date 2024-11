Tilen Lotrič: Ideja o božični pesmi je padla med dopustom na Maldivih

Tilen Lotrič je velik ljubitelj božiča, zato že poleti razmišlja o zimi in božičnih okraskih. Celo med dopustom na Maldivih, ko se mu je utrnila ideja za njegovo prvo božično pesem. Nekaj mesecev kasneje je 'Medtem ko sneži' ugledala luč sveta in mladi glasbenik je izjemno ponosen in vesel, da jo lahko predstavi svojim poslušalcem.

OGLAS

Če kdo, potem Tilen Lotrič zagotovo ni Grinch oziroma tisti zeleni godrnjavček, ki bi mu šla evforija okoli božičnih pesmi, lučk in okraskov na živce. Pevec tako zelo obožuje božič, da tudi med poletnimi počitnicami razmišlja o zimi. In prav na Maldivih se mu je letos porodila ideja o tem, da bi ustvaril svojo prvo božično pesem. "Res je, melodija mi je v glavi odzvanjala med poletnim dopustom. Le kdo v vročih poletnih temperaturah ne razmišlja o zimi in božiču?" se nasmeje Tilen.

Tilen Lotrič obožuje božič in vse, kar je povezano z njim. FOTO: Maruša Rampre icon-expand

A ni le mladi glasbenik tako velik ljubitelj božičnih okraskov, da je svoj delovni prostor za radijskim mikrofonom že v začetku novembra okrasil z lučkami in ostalim okrasjem, temveč je celo besedilo za pesem nastalo med poletjem. "Besedilo je napisal Rok Lunaček, ki je bil prav tako na dopustu na Maldivih in je kar tam napisal besedilo," se je nasmejal Tilen in razkril, da je zelo ponosen, da sta mu za tokratno pesem, ki nosi naslov Medtem ko sneži, spremljevalne vokale posneli Saša Lendero in Manca Špik. "Sta res izjemni pevki in navdušen sem, da sta del moje pesmi," je dodal.

V videospotu so se mu pridružila tudi brhka dekleta. FOTO: Maruša Rampre icon-expand

Tudi snemanja videospota se je zelo veselil, saj je bil studio, v katerem je snemal, v božičnem vzdušju. "Zelo sem se veselil, bilo je čudovito in nikogar ni bilo težko spraviti v takšno vzdušje. V videospotu se mi pridružijo tudi brhke mladenke, med katerimi je tudi letošnja femme fatale Martina Švab," je zaupal in dodal, da si želi, da bodo tudi njegovi poslušalci začutili pristno božično vzdušje.