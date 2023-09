Tilen Lotrič kot prvi Slovenec zmagal na makedonskem festivalu

Tilen Lotrič se lahko pohvali z novo nagrado. Slovenski pevec, ki se v tujini predstavlja pod umetniškim imenom Angelo, je zmagal na festivalu OhridFest, ki je pretekli vikend potekal v Makedoniji. Predstavil se je s pesmijo Zauvijek moja in navdušil tako občinstvo kot tudi žirijo. Neda Ukraden mi je podarila vseh 12 točk, je po zmagi ponosno povedal 24-letni Kranjčan, ki se je z zmago zapisal v zgodovino – je namreč prvi Slovenec, ki je slavil na omenjenem festivalu.

Najprej na odru šova Slovenija ima talent, zdaj pa tudi po odrih – ne le slovenskih, ampak tudi tujih držav – Tilen Lotrič osvaja nagrado za nagrado. Pretekli vikend je v Makedoniji pometel s konkurenco in s pesmijo Zauvijek moja slavil na OhridFestu. "Neda Ukraden mi je podarila vseh 12 točk. Dejala mi je, da je bil moj nastop fantastičen," je po zmagi za 24ur.com povedal pevec in priznal, da je velik oboževalec hrvaške zvezdnice, zato si njeno pohvalo šteje v veliko čast.

icon-expand Neda Ukraden je našemu pevcu podelila vseh 12 točk za nastop. FOTO: Arhiv izvajalca

Za slovenskega glasbenika, ki se v tujini predstavlja pod umetniškim imenom Angelo, je bil nastop v Makedoniji še posebej čustven. "To je moj tretji festival, na katerem sem nastopil kot Angelo. Pel sem s solzami v očeh, saj sem nastopil v državi, v kateri sem se rodil," je povedal 24-letnik in dodal: "Ohrid velja za energetsko res močno stičišče in tukaj so se vse energije poklopile meni v prid." Tilen je tako postal tudi prvi slovenski zmagovalec na makedonskem festivalu in se zapisal v zgodovino. "Prvič je zmagala Slovenija," je ponosen glasbenik.

icon-expand Slovenski glasbenik je navdušil tudi makedonsko občinstvo. FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem, s katero je nastopil, je nastala izpod rok Gorana Šarca, z njo pa je zmagal že na lanskem festivalu DarFest v hrvaškem Daruvaru. "Ponosen sem, da sem slavil na odru, ki so ga pred mano osvojili impresivni glasbeniki s svojimi legendarnimi pesmimi," je poudaril. V 30-letni zgodovini festivala so na njem nastopili pokojni Toše Proeski, Goran Karan in številni drugi.

icon-expand Tilen Lotrič je zmagal na makedonskem festivalu OhridFest. FOTO: Arhiv izvajalca