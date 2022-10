Tilen Lotrič na hrvaškem festivalu DarFestivalu prejel nagrado.

Tilen Lotrič je nedavno nastopil na hrvaškem festivalu DarFestivalu in domov odkorakal s posebnim spominom – nagrado Grand Prix. "Festival je zame posebna izkušnja. Kot otrok sem občudoval Severino, Breno, Ceco in vse so začeli svojo pot prav tako, na festivalih," je o sodelovanju na festivalu za naš portal 24ur.com opisal Tilen in pojasnil, da je to le prvi korak.