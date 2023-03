Tilen Lotrič o novem videospotu: Zdaj imam še en spomin na mamo

Glasba ima posebno moč, je prepričan pevec. "Lepota glasbe je v tem, da si jo lahko vsak interpretira drugače. Ena pesem meni pomeni nekaj, tebi pa nekaj drugega," je razložil. Njegova zadnja skladba Življenje se piše z veliko je zato namenjena vsem ljudem. "Kot pravi besedilo, smo ljudje kot olje in voda, nekateri se ne mešamo med sabo, a glavna sta ljubezen in prijateljstvo," je temo skladbe predstavil pevec. "Tudi v videospotu smo združili različne starosti, rase, pare, usmerjenosti, najbolj pa je važno, da se imamo radi," je še dodal.

"Imel sem to srečo, da je mami bila še dovolj zdrava, da je nastopila v spotu. Ne vem, kako, a mogoče sem začutil, da ju moram v ta videospot vključiti," je o tem, zakaj je za pesem Življenje se piše z veliko angažiral svoja starša, povedal Tilen. Čeprav se je mama vedno držala bolj v ozadju, jo je tokrat prepričal v sodelovanje. S čim jo je prepričal? "Z dobrim kosilom po snemanju," se je zasmejal in dodal, da je zelo vesel, da sta oba nastopila v njegovem spotu, da ima zdaj še en lep spomin na mamo, ki se je pred kratkim žal za vedno poslovila.

'Odkar se zavedam samega sebe, sta mi govorila, da sem posvojen'

Glasbenik nikoli ni skrival, da sta ga starša posvojila, ko je bil zelo majhen. "Odkar se zavedam samega sebe, sta mi govorila, da sem posvojen. Nista čakala do določene starosti, da bi mi povedala. Izbrala sta zelo dober način, kako mi to predstaviti in nikoli se nisem počutil zapostavljenega," je priznal. Obenem je razkril tudi, da je imel včasih zaradi tega sicer težave z vrstniki, a da je to normalno. "Vrstniki vedno najdejo nekaj, da si tarča," je povedal. Čeprav ni bila njegova biološka mama, danes ugotavlja, da sta si zelo podobna. "Otroka ni težko narediti, težje ga je vzgojiti," je prepričan Tilen, ki v prihodnosti ne izključuje možnosti, da bi se tudi sam odločil za posvojitev.