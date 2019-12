Tilen Lotrič: Občinstvo je bila neverjetno

"Gre za moj četrti samostojni koncert z bandom letos in zares sem vesel, da je bil razprodan kar en mesec pred dogodkom. Občinstvo je bila neverjetno. Od prve do zadnje pesmi smo prepevali skupaj. Ko je občinstvo vstalo in prepevalo na ves glas, pa je energija samo še naraščala. Dvorana je pokala od energije. Ustvarila se je res neizmerna atmosfera in skupaj z bandom smo pričarali nepozaben večer. Hvala Besnica za takšno energijo, mojemu bandu ter ekipi," je za 24ur.com povedal Tilen Lotrič., ki je v svoj repertoar vključil tako svoje pesmi, kot sta Upam, da si srečna in Jaz te pogrešam, kot tudi pesmi od Nine Pušlar, Tošeta ProeskegainJana Plestenjaka.