Tilen Lotrič osvaja hrvaški trg: Nagrada je potrditev, da so me sprejeli

Tilen Lotrič po Sloveniji osvaja še tujino. Z lansko zmago na hrvaškem festivalu DarFestival so se mu odprla vrata na trg naše južne sosede, kjer je pod imenom Angelo navdušil tudi pretekli vikend. 24-letnega Kranjčana so namreč kot zmagovalca s pesmijo Zauvijek moja povabili na festival Marco Polo na Korčulo, kjer je osvojil nagrado strokovne žirije. Po festivalu se je odločil, da na hrvaškem otoku ostane še nekaj dni in združi prijetno s koristnim.

Tilen Lotrič se lahko pohvali z novo nagrado za svoje glasbeno delo. Pretekli vikend je sodeloval na Marco Polo Festivalu na Korčuli, kjer je osvojil veliko nagrado strokovne žirije. "Res sem vesel, da so me tudi Dalmatinci vzeli za svojega. Peti na tako odmevnem festivalu, kjer so pred menoj stale vse balkanske legende, je nekaj posebnega. Dobiti nagrado strokovne žirije je res lepa kljukica in odlična priložnost, ki mi odpira nova vrata v tujino," je navdušeno povedal Tilen, ki je trenutno eden redkih Slovencev, ki glasbo izdaja v dveh glasbenih hišah.

icon-expand Tilen Lotrič je na festivalu Marco Polo prejel nagrado strokovne žirije. FOTO: Arhiv izvajalca

Slovenski pevec je za nastop na omenjenem festivalu prejel posebno vabilo, predstavil pa se je pod imenom Angelo. "Povabili so me, ker sem lani zmagal na DarFestivalu. Nastopil sem s pesmijo Zauvijek moja," je razkril glasbenik, ki je na svoj uspeh zelo ponosen. "Da Slovenec prepriča hrvaško občinstvo in žirijo, je velik uspeh," je še dodal. Pesem se že vrti tako po slovenskih kot tudi hrvaških radijskih postajah in pevec je presrečen, da so jo ljudje lepo sprejeli. "Za mano je že kar nekaj porok, kjer je bila prav ta pesem pesem za prvi ples," je povedal.

icon-expand Tilen Lotrič se lahko pohvali z novo nagrado za svoje glasbeno delo. FOTO: Arhiv izvajalca

Posebne nagrade je bil zelo vesel tudi avtor melodije pesmi Goran Šarac. "Ko na otoku Oliverja Dragojevića, Jasne Zlokić, številnih klap, kjer ljudje vedo, kaj je dobra glasba, dobimo prestižno nagrado, sem upravičeno ponosen," je poudaril po zmagi.

icon-expand 24-letnik se je delovni vikend na hrvaškem otoku odločil podaljšati v kratek dopust. FOTO: Arhiv izvajalca