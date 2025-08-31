Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Tilen Lotrič ponovno navdušil na Ohridskem festivalu: domov odnesel glavno nagrado

Ohrid, 31. 08. 2025 14.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Na prestižnem Ohridskem festivalu je ponovno zmagal slovenski pevec Tilen Lotrič. Z izvedbo pesmi Ti mirišeš na ljubav je prepričal občinstvo in domov odnesel glavno nagrado. To je Lotričeva druga zaporedna zmaga na tem mednarodnem glasbenem dogodku, kar si finalist sedme sezone Slovenija ima talent šteje v čast. "Občutki so nori in polni hvaležnosti, sploh zato, ker je peti pred tujo publiko izziv," nam je zaupal pevec.

Tilen Lotrič je ponovno zmagal na Ohridskem festivalu. Slovenski pevec je s pesmijo Ti mirišeš na ljubav prepričal občinstvo in domov odnesel glavno nagrado. "Nastopiti spet na tem odru ... v Ohridu v moji rodni državi, tri leta po tem, ko smo že odnesli prvo nagrado, takrat prvič po 30 letih - nazadnje je z zmago slavila Helena Blagne, je noro. Sami vrhunski glasbeniki, nova poznanstva in najpomembneje, prelepa glasba," nam je po osvojeni lovoriki zaupal pevec.

Finalist sedme sezone Slovenija ima talent je na makedonskem festivalu tako slavil že drugič. Prvič je navdušil občinstvo in žirijo leta 2023 s pesmijo Zauvijek moja. Takrat je Kranjčan prejel vseh 12 možnih točk od legendarne Nede Ukraden, tokrat pa ga je pohvalil priljubljeni Dado Topić.

Preberi še Tilen Lotrič zmagal na makedonskem festivalu: 'Neda Ukraden mi je dala 12 točk'

"Brez besed sem, ko mi legendarni Dado Topić pohvali novo pesem - Ti mirišeš na ljubav - in ko žirija in tuja publika nagradijo tvoje delo. Hvala ekipi za tako lep izdelek, maestru Goranu Šaracu, Igorju Pirkoviču, ki je poskrbel za tekst, in Saši Valenčiču za aranžma," je dodal zmagovalec večera.

Tilen Lotrič Ohrid fest Glasbeni festival Slovenija ima talent Goran Šarac
Naslednji članek

Povratnici Benee in Zara Larsson sta kot vedno bistri in ljubki

SORODNI ČLANKI

Saša Lendero in Tilen Lotrič o srčni bolečini: Mora se živeti, ko hotel bi umreti

Tilen Lotrič: Ideja o božični pesmi je padla med dopustom na Maldivih

Tilen Lotrič v novi vlogi: Ne vem, kako se bom zbujal, nisem jutranji tip

Tilen Lotrič s pevskim talentom prepričal v šovu Zvezde Granda

Tilen Lotrič: Vsi smo že videli ljubljeno osebo v objemu drugega

Tilen Lotrič zmagal na makedonskem festivalu: 'Neda Ukraden mi je dala 12 točk'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189