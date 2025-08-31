Tilen Lotrič ponovno navdušil na Ohridskem festivalu: domov odnesel glavno nagrado

Tilen Lotrič je ponovno zmagal na Ohridskem festivalu. Slovenski pevec je s pesmijo Ti mirišeš na ljubav prepričal občinstvo in domov odnesel glavno nagrado. "Nastopiti spet na tem odru ... v Ohridu v moji rodni državi, tri leta po tem, ko smo že odnesli prvo nagrado, takrat prvič po 30 letih - nazadnje je z zmago slavila Helena Blagne, je noro. Sami vrhunski glasbeniki, nova poznanstva in najpomembneje, prelepa glasba," nam je po osvojeni lovoriki zaupal pevec.
- FOTO: Arhiv izvajalca
- FOTO: Arhiv izvajalca
Finalist sedme sezone Slovenija ima talent je na makedonskem festivalu tako slavil že drugič. Prvič je navdušil občinstvo in žirijo leta 2023 s pesmijo Zauvijek moja. Takrat je Kranjčan prejel vseh 12 možnih točk od legendarne Nede Ukraden, tokrat pa ga je pohvalil priljubljeni Dado Topić.
"Brez besed sem, ko mi legendarni Dado Topić pohvali novo pesem - Ti mirišeš na ljubav - in ko žirija in tuja publika nagradijo tvoje delo. Hvala ekipi za tako lep izdelek, maestru Goranu Šaracu, Igorju Pirkoviču, ki je poskrbel za tekst, in Saši Valenčiču za aranžma," je dodal zmagovalec večera.
