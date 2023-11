Tilen Lotrič s pevskim talentom prepričal v šovu Zvezde Granda

Tilen Lotrič je nastopil v priljubljenem srbskem tekmovanju Zvezde Granda. Kljub temu, da je imela zvezdniška žirija, ki jo med drugim sestavljajo tudi Ceca, Marija Šerifović in Saša Popović, nekaj težav z izgovorjavo njegovega imena, jih je z glasom in stasom prepričal ter kot izzivalec s 6 glasovi premagal starega tekmovalca in se uvrstil v ekipo Đorđa Davida.