Till Lindemann zanikal obtožbe o spolnih napadih

"Različne ženske so podale resne obtožbe proti našemu klientu. Te obtožbe so brez izjeme neresnične," je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila berlinska odvetniška pisarna Schertz Bergmann. Ob tem so odvetniki tudi napovedali, da bodo pravno ukrepali proti tem ženskam.

Več žensk, nekatere anonimno, je v preteklih dneh obtožilo 60-letnega Tilla Lindemanna spolnih napadov. Nekatere so dogajanje opisale kot zastrašujoče. Med koncerti skupine naj bi izbirali mlade ženske in jih povpraševali, ali želijo na zabavo po koncertu. Po opisih nekaterih žensk naj bi na teh zabavah prišlo tudi do spolnih odnosov.