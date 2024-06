Tin Božič na marendi in Eminem na lastnem tnalu

OGLAS

EMINEM - Houdini

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najbolj odrešujoča novica dneva je ta, da se bo novi Eminemov album Abrakadaba! imenoval kar The Death of Slim Shady. V ameriško moralno-politično zmedo se torej vrača še en (naklepni) zmedenec ali eden najbolj slavnih raperjev, če ne kar najbolj slavni med vsemi. Da bo mera polna, če ne raje, da mera ne bo eksplozivno prepolna, Eminem v pričujočem komadu z-disa kar sam sebe. Kako prikladno! A ne verjemite pripovedovalčevi začetni vznesenosti. Eminem nato iz verza v verz postaja klasično grob, še bolj grob, verbalno že zelo nasilen, homofoben, seksističen ipd. Vmes tudi lastne otroke razglasi za razvajence. No, pa saj je nebrzdani Eminem podoben eksotični oreh trl že v lastni neusmiljenki Without Me iz leta 2002. Zlorabljen vzorec Steve Miller Banda iz osemdesetih je komaj dopustno osladna izbira. Ampak okej, no ... pač bebolandija! Odprto ostaja vprašanje, ali bo Eminem res uspel nasmejati tako veliko množico, kot jo je nekoč. Ocena: 4 TIN BOŽIČ - Kruh in Mortadela

Nezadržno prihaja čas Tina Božiča. Tako kot njegova premierna viža Lublana, predstavljena pred nekaj meseci, je tudi Kruh in marmelada čvrst kitarski indie-pop galop, nasičen z romantično ambicijo, še prej pa z goreče mladostno, resda ne posebej nedolžno svežino, ki je za nameček presenetljivo celo nostalgična. Nadarjeni mladi Mr. Božič si sila domiselno pomaga s svojim umirjenim, uravnoteženim glasom. Soula ali bluesa kot da se še nima namena lotevati, niti idejno niti izvedbeno ne. A dokler mu gre ta prehitevalni brit-pop užitkarsko dobro, za kaj takega sploh ni potrebe. Tin Božič je po izrazu kaskadno soroden z Mengšanom 2niteom. Karizmatični ljubljanski šminker bo nadaljevanja naših življenj, kot mu gre verjeti, še izdatno popestril. Ocena: 5 AMBER MARK - Comin' Around Again

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kaže, da bo drugi še boljši od prvega. Do zdaj poznamo že dva nova songa Amber Mark. Sijajne pevke in avtorice funku predanega soul-popa. Občasno kar malce vehementna 30-letnica jamajško-nemških korenin, rojena v komuni sredi Tennesseeja in odrasla v Berlinu, je pred dvema letoma postregla z odličnim albumskim prvencem Three Dimensions Deep. Pričujoča Comin' Around Again in še novejša Time + Space odločno podžigata optimistične obete. Prav nič vulgarno-vsiljivega ni v glasbi Amber Mark. Pa čeprav pevkina zvedavost pridobiva na sorodnosti z neukrotljivostjo ikoničnega Marvina Gaya. Ocena: 4,5 CENTRAL CEE FT. LIL BABY - Band4Band

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči