Tina Turner umrla naravne smrti

Le dan po smrti glasbene ikone Tine Turner je njen tiskovni predstavnik sporočil, da je 83-letnica umrla naravne smrti. Pevka je že nekaj let z možem živela v mestu Küsnacht v Švici, kjer imata 71 milijonov evrov vreden dvorec. V javnosti je bilo že nekaj časa znano, da ima pevka zdravstvene težave, med katerimi so bile tudi težave z ledvicami.

Čeprav je novica o njeni smrti pretresla predvsem glasbeni svet, je kraljica rokenrola le dva meseca pred smrtjo razkrila, da je v veliki nevarnosti zaradi bolezni ledvic: "Moje ledvice so žrtev nezavedanja, da bi morala visok krvni pritisk zdraviti s konvencialno medicino," je 9. marca zapisala na Instagramu . "Zaradi tega sem se spravila v veliko nevarnost, ki sem jo dnevno zavračala, da bi dnevno potrebovala zdravljenje z zdravili. Predolgo sem verjela, da je moje telo nedotakljivo in neuničljivo," je še dodala.

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla Tina Turner. S svojo glasbo in brezmejno strastjo do življenja je očarala milijone oboževalcev po vsem svetu in navdihnila zvezde prihodnosti. Danes se poslavljamo od drage prijateljice, ki nam vsem zapušča svoje največje delo: svojo glasbo. Sočustvujemo z družino. Tina, zelo te bomo pogrešali," je v izjavi ob njeni smrti na Instagramu sporočil tiskovni predstavnik.

Da ima vrsto zdravstvenih težav s fizičnim in duševnim zdravjem, je razkrila tudi v dokumentarnem filmu z naslovom Tina, ki je izšel pred dvema letoma. Javnosti je povedala, da ima diagnozo oblike posttravmatske stresne motnje, ki je posledica dolgoletne zlorabe, ki jo je nad njo izvajal nekdanji mož in glasbeni partner Ike Turner. "Imela sem nasilno življenje, ni drugega načina, da bi povedala zgodbo. To je resničnost. To je resnica. To je tisto, kar imaš, zato moraš to sprejeti," je takrat povedala zvezdnica.