Tinderski vsakdan obupane gospodinje Lily Allen

Lily Allen preseneča tudi kot povratnica. Album West End Girl, ki predstavlja Lily Allen po (pre)dolgih sedmih letih, bi bil lahko hudo kontroverzen, če bi bili razlogi za pevkin svež pesniški vzgib nekaj resnično novega in še neznanega. Pa niso. A hkrati drži, da se podobno nenavadna vsebina kot jo spoznavamo v štirinajstih songih zavedenih na West End Girl najbolj pogosto razlega na rap albumih. Gre za t. i. učinek gole resnice. Če so rap izvajalci pregovorno tisti, ki brez ovinkarjenj opevajo mesenosti, zlorabo opijatov in rokovanje z orožjem, potem je Lily Allen malodane na istem, na raperskem čolnu. Oblika je, seveda, drugačna: Indie-pop z žgečkljivimi verzi. Priviligirana hči iz umetniške družine z londonskega zahoda pri štiridesetih obupuje na svojima dvema, propadlima zakonoma. Vse na pričujočem albumu se suče okrog tega, kako sta jo moža, še zlasti zadnji, ameriški igralec David Harbour, prevarala. A glej, ga glej. Vsej zakonski nezvestobi ter grenkobi, ki se iz teh pripetljajev razrašča, igriva in še ošabna Allenova dodaja, da je tudi ona tista, ki serijsko vara svoje partnerje. Zato ne čudi, da je tričetrt ure čivkanja zgolj in samo na to temo že kar malo duhamorno. Tako kot se pogostokrat zgodi, da so tudi rap oziroma hiphop albumi kot zaciklana celota, in zato dolgočasni. Gotovo je eden ključnih problemov komplota West End Girl ta, da glasba ne dosega pričakovanega standarda, niti v idejnem niti v izvedbenem smislu. Melodije na West End Girl so neizrazite, večkrat se ponovijo deli songov, ob katerih poslušalec dobi vtis, da pevka in njen producent preprosto nista več vedela, kako kompozicijo izvesti do umetelnega zaključka. Tudi nekaj pomožnih dub ali 2-step vzgibov ne dosega pričakovanj. A če se vrnemo k liku in delu Lily Allen. Od nekdaj je Allenova veljala za prijazno in zabavno Lolito angleškega popa, ki ji ni težko priznati naklonjenost poligamiji in odprtemu tipu (zakonske) zveze. Njen retorika je veljala za uličarsko obskurno, kar je za arhetip angleške lady nekaj nezaslišanega. In zdaj? Na West End Girl se vse ponovi. Lily Allen se je iz prenovljene vile na Manhattnu preselila nazaj v London. Otroka iz prvega zakona sta že najstnika. Pri 40-ih pa njene misli še vedno niso nikjer drugje kot pri - vse bolj obupanem - iskanju romantike in varnosti, pa tudi če bo ta kratkotrajna, pogojno pa bo v resnici vse ok, tudi če bo naslednje ljubezensko/seksualno veselje trajalo le eno samo noč.