Tinkara Fortuna prvo avtorsko pesem namenila otrokom: Zelo sem ponosna

Tinkara Fortuna je ob rojstvu prve hčerke leta 2005 začutila željo po tem, da bi ustvarjala za otroke. Pogumno je stopila na svojo podjetniško pot, vse do danes pa izdala že štiri otroške slikanice, zdaj pa je prišel čas tudi za njeno prvo avtorsko pesem. Namenjena je otrokom, pevka pa jo je naslovila Počitnice. V videospotu je tako nastopilo več kot 600 otrok, med njimi pa so bile na njeno željo tudi njene tri hčerke.

"Sama pišem otroške slikanice, štiri sem že izdala. Ko sem se odločila narediti svojo prvo otroško pesem, sem rekla Zvonetu Tomcu, ki je ustvaril tudi pesem Moje sonce in Odpelji me, da bi jo on naredil, pa mi je rekel, naj poskusim kar sama. On me je izzval, da sem naredila besedilo in melodijo, aranžma pa je naredil on," je o svoji prvi avtorski pesmi z naslovom Počitnice, ki je namenjena otrokom, povedala Tinkara Fortuna, ki je na svojo prvo pesem zelo ponosna.

Čeprav jo poznamo kot članico skupine Bepop, se je že pred časom podala v podjetništvo, ustvarja pa predvsem za otroke. "Pesem gre zelo v uho, otroci jo imajo radi. Prav zato smo se odločili, da smo posneli še japonsko verzijo, nastala pa bo še španska in angleška," je zaupala mamica treh deklic, ki si je vse od rojstva prve leta 2005, želela ustvariti album otroških pesmi. "Očitno je morala ideja dozoreti in počakati na pravi trenutek," je povedala in zaupala, da je bila za pesem ustvarjena tudi plesna koreografija.

Koliko časa pa je pevka sploh potrebovala za nastanek pesmi? "Nastajanje pesmi je zelo zanimiv proces. Ene 14 dni, tri tedne ni bilo ideje, potem pa se pelješ v avtu in nato ideja kar pride. K sreči imamo pametne telefone, da lahko vse posnameš. Sama tako potem kar pojem in si izmišljujem rime, nato pa združim ideje," je razložila in dodala, da to sigurno ni edina otroška pesem, ampak je z mislimi in idejami že pri naslednji.

Za pesem je posnela tudi videospot, pri katerem je sodelovala z veliko otroki in mladimi. "Sodelovala sta dva dijaka četrtega letnika srednje medijske šole v Celju, ki sta imela prste zraven tudi pri filmu Šepet metulja. Moj videospot delajo kot projektno nalogo ob zaključku srednje šole, kar mi je v izjemno čast," je zaupala, obenem pa fanta pohvalila, da sta za svoja leta resnično odrasla in odgovorna. "Veliko mladih upov prihaja na slovensko filmsko sceno," je še dodala.

Poleg mladih in skoraj 600 otrok pa je v spotu mogoče opaziti tudi Tinkarine prijatelje in pevske kolege. Med drugim tudi članici skupine Bepop, Ano Praznik in Alenko Husić, raperja Denisa Porčiča-Chorchypa, plesalca Sebastiana in pevko Špelo Jezovšek Stello, ki je poskrbela tudi za prevod besedila pesmi v japonščino. Na pevkino željo so pri videozgodbi sodelovale tudi vse tri njene hčerke.