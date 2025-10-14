Svetli način
Tinkara Kovač in Uroš Cingesar združila glasbene moči

Ljubljana, 14. 10. 2025 20.38 | Posodobljeno pred 25 minutami

Alen Podlesnik , E.M.
"Sami smo tisti, ki smo odgovorni za tukaj in zdaj," sta o sporočilu skupne pesmi povedala Tinkara Kovač in Uroš Cingesar. Glasbenika sta tako svojo partnersko zvezo kronala še s prvo skupno skladbo Ni ga več časa, ki bo izšla tudi na kar trojnem albumu duetov, ki ga pripravlja Tinkara. Enega bo posvetila svojim domačim sodelovanjem, drugega mednarodnim, tretjega pa bodo naselile skupne pesmi, ki sta jih v zadnjem letu ustvarila z Urošem.

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar predstavljata prvo skupno skladbo z naslovom Ni ga več časa, za katero sta posnela tudi videospot, pod katerega se je podpisal Perica Rai. Skladba, ki je naredila velik vtis na oba glasbenika, napoveduje album duetov, ki bo izšel jeseni in bo triptih.&nbsp;

Glasbo za singel je napisal Uroš Cingesar, besedilo pa Darja Furek, ki nam je razložila pomen pesmi: "Skladba Ni ga več časa osvobaja notranje občutke tesnobe, ki nam jo povzroča ujetost v čas in nosi pozitiven naboj, ki nas pelje v preboj. Skladba nas dvigne nad ujetosti v mrežo časa, iluzij, zakletih svetov polnih krikov."

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar
Tinkara Kovač in Uroš Cingesar FOTO: Martina Kofol

"Uglasbitev je prinesla tudi dvojino, ženski in moški pol, princip, ki potujeta skupaj. Tinkara in Uroš sta združila oba principa v idealen ples glasov, močne sporočilnosti in energetsko polne glasbe, ki premakne tisto nekaj v vsakem. Čas je idealen za Ni ga več časa, ker vse to se dogaja zdaj pred našimi očmi. Nič ni več kot je bilo in nimamo več časa, saj se vsem mudi. In tudi ni več časa, ker čas za spremembo je zdaj."

Tinkara je pesem takoj začutila in se poistovetila z njo: "V skladbi sem interpret besed Darje Furek in glasbe, ki jo je ustvaril Uroš Cingesar. V trenutku sem se lahko poistovetila z besedami 'glas v daljavi odpira bobnenja, v srcih je strah neznanega hrepenenja'. In prav tako v trenutku sem se lahko poistovetila z zvenom glasbe v tej pesmi, ki je tako zelo pinkfloidovsko mistično redhotchillipepperska, a obenem tako severnjaško slovansko otožna. Veliko diametralnih glasbenih nasprotij lahko slišite v pesmi, ki pa so obenem rodile nekakšen unikatni glasbeni dogodek. Uroš ima privilegij, da lahko vse ustvari in posname sam. Je sam svoj orkester in to se v ubranosti instrumentov v skladbi sliši in čuti."

Uroš, ki je Darjino besedilo uglasbil, nam je prav tako povedal nekaj podrobnosti o ozadju nastanka pesmi: "Prvo seme in izvir pri mojem ustvarjanju so večinoma besedila. Tudi v tem primeru se mi je čisto naravno, glede na Darjino besedilo zgodilo vzdušje v skladbi, ki sem ga zgradil okrog angažiranega teksta, ki nagovarja ljudi k spremembi. Sami smo ustvarjalci svojih življenj in sami smo tisti, ki smo odgovorni za tukaj in zdaj. Nihče drug."

Tinkara pripravlja izid albuma duetov, album bo izšel v fizični obliki kot enojni album, v digitalni obliki pa kot trojni album duetov: "Na prvem albumu duetov bodo skladbe mojih slovenskih glasbenih sodelovanj. Na drugem bodo moja mednarodna glasbena sodelovanja, od Kalifornije do Poljske, Italije, Furlanije, Afrike, Grčije in še mnogih drugih kulturnih, jezikovnih in glasbenih ozadij, na tretjem pa bova z Urošem Cingesarjem nanizala jagodni izbor glasbe, ki sva jo ustvarjala in brusila v zadnjem letu. Veselim se jeseni, veselim se zaokrožitve mojih glasbenih simbioz."

Tinkara Kovač Uroš Cingesar Ni ga več časa
Po boju z rakom trebušne slinavke umrl soul zvezdnik D'Angelo

PegySue
14. 10. 2025 21.02
Veselim se albuma,ki ga pripravlja Tinkara. Sem njena zvesta oboževalka že desetletja,oziroma od prvega albuma dalje...
