Tinkara Kovač in Uroš Cingesar združila glasbene moči

"Sami smo tisti, ki smo odgovorni za tukaj in zdaj," sta o sporočilu skupne pesmi povedala Tinkara Kovač in Uroš Cingesar. Glasbenika sta tako svojo partnersko zvezo kronala še s prvo skupno skladbo Ni ga več časa, ki bo izšla tudi na kar trojnem albumu duetov, ki ga pripravlja Tinkara. Enega bo posvetila svojim domačim sodelovanjem, drugega mednarodnim, tretjega pa bodo naselile skupne pesmi, ki sta jih v zadnjem letu ustvarila z Urošem.

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar predstavljata prvo skupno skladbo z naslovom Ni ga več časa, za katero sta posnela tudi videospot, pod katerega se je podpisal Perica Rai. Skladba, ki je naredila velik vtis na oba glasbenika, napoveduje album duetov, ki bo izšel jeseni in bo triptih. Glasbo za singel je napisal Uroš Cingesar, besedilo pa Darja Furek, ki nam je razložila pomen pesmi: "Skladba Ni ga več časa osvobaja notranje občutke tesnobe, ki nam jo povzroča ujetost v čas in nosi pozitiven naboj, ki nas pelje v preboj. Skladba nas dvigne nad ujetosti v mrežo časa, iluzij, zakletih svetov polnih krikov."

Tinkara Kovač in Uroš Cingesar FOTO: Martina Kofol icon-expand

"Uglasbitev je prinesla tudi dvojino, ženski in moški pol, princip, ki potujeta skupaj. Tinkara in Uroš sta združila oba principa v idealen ples glasov, močne sporočilnosti in energetsko polne glasbe, ki premakne tisto nekaj v vsakem. Čas je idealen za Ni ga več časa, ker vse to se dogaja zdaj pred našimi očmi. Nič ni več kot je bilo in nimamo več časa, saj se vsem mudi. In tudi ni več časa, ker čas za spremembo je zdaj." Tinkara je pesem takoj začutila in se poistovetila z njo: "V skladbi sem interpret besed Darje Furek in glasbe, ki jo je ustvaril Uroš Cingesar. V trenutku sem se lahko poistovetila z besedami 'glas v daljavi odpira bobnenja, v srcih je strah neznanega hrepenenja'. In prav tako v trenutku sem se lahko poistovetila z zvenom glasbe v tej pesmi, ki je tako zelo pinkfloidovsko mistično redhotchillipepperska, a obenem tako severnjaško slovansko otožna. Veliko diametralnih glasbenih nasprotij lahko slišite v pesmi, ki pa so obenem rodile nekakšen unikatni glasbeni dogodek. Uroš ima privilegij, da lahko vse ustvari in posname sam. Je sam svoj orkester in to se v ubranosti instrumentov v skladbi sliši in čuti."