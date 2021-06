Tinkara Kovač z Ianom Andersonom predstavlja pesem Med začetkom in koncem

Skladba, ki napoveduje album Neskončnost, je nastala skupaj z glasbenikom, ki deluje v znani zasedbi Jethro Tull. Ponovno sodelovanje med pevko in flavtistko ter Ianom Andersenom je prineslo skladbo Med začetkom in koncem, ki se ukvarja s pomembnimi življenjskimi temami.

Na albumu z naslovom Neskončnost se bodo znašle skladbe iz Tinkarine preteklosti, dodala pa bo tudi nekaj novih. Studijski izdelek bo izšel še letos, na njega pa so poslušalcem že znane skladbe, ki so luč sveta ugledale med epidemijo (to sta tudi Slepa sreča in A se tukaj svet konča). Flavtistka, pevka in pop rock glasbenica aktivno sodeluje tudi z glasbeniki onkraj naših meja, njihov glavni skupni imenovalec pa je magična beseda 'flauto rock' – nazadnje je bila povabljena k projektu italijanske kultne zasedbe Litfiba, tokrat pa se je spustila v ponovno sodelovanje z velikanom flavto rocka – Ianom Andersonom iz zasedbe Jethro Tull. Leta 2004 sta Tinkara Kovač in Ian Anderson prvič skupaj stopila na oder. To je bilo na Tinkarinem velikem koncertu v Cankarjevem domu, na katerem je Anderson nastopil kot poseben gost. Zatem se mu je Tinkara v raznolikih zasedbah še nekajkrat pridružila na odrih v Avstriji, Italiji ter na Hrvaškem.

Tokrat sta skupni nastop želela ponoviti, a jima je epidemija prekrižala načrte. Tinkara je o tem povedala: ''Skladbo smo sprva želeli izdati ob koncertu Jethro Tullov, ki bi se moral zgoditi lani, 7. decembra, pa se ni. Verjamem, da imamo vse možnosti, da legendarne Jethro Tulle v Sloveniji vidimo prihodnje leto, ko bo situacija na koncertnih prizoriščih bolj sproščena. V pričakovanju srečanja v živo pa spuščam v radijski eter skladbo, v kateri flavto igra Ian Anderson. Ko sem snemala album, sva se slišala in sem mu pripovedovala o glasbi, ki bo na albumu. Kar sam je rekel, da bi z veseljem sodeloval pri kakšni skladbi. In tako sem mu poslala tole, čez nekaj dni sem imela v e-poštnem nabiralniku odličen posnetek. In to je rezultat najinega sodelovanja, ki se ga vsakokrat neizmerno razveselim.''

Ian in Tinkara leta 2004.

Glasbenica se v besedilu nove skladbe Med začetkom in koncem sprašuje o pomembnosti začetkov in koncev v naših življenjih: ''Kolikokrat se v življenju ukvarjamo z začetki in konci nekih zgodb, pozabimo pa na vse tisto, kar je bilo vmes. Življenje je neskončno potovanje slik, ki niso črno-bele.'' Kovačeva je vpeta v več projektov; zadnji je bila pesem Svobodno sonce 2021, pri kateri so sodelovala najbolj zveneča imena. Glede na dolgoletne spodbude in prošnje različnih vokalistov pa bo Tinkara vse zainteresirane že junija povabila na masterclass za razvijanje potenciala glasu in za iskanje lastnega vokalnega izraza. Priljubljeno pevko pa čaka tudi pestro koncertno poletje, v katerem bo nanizala kar nekaj nastopov po vsej Sloveniji.