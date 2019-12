Tinkara Kovač z novim singlom napoveduje nov album

Aranžmaji so narejeni z ljubeznijo in spoštovanjem do živega igranja, do muziciranja in prehajanja najrazličnejših žanrov, pravi Tinkara Kovač. Na albumu skladbe gostijo posebne glasbene goste. Tako lahko na albumu poleg barvitih vokalov, kitar, klavirja in flavte, slišite zvoke violine, trobente, marimbe, najrazličnejših eksotičnih piščali, klarineta, tresa, barvitih perkusij in tube. Zvok, ki so ga posneli v Tinkarinem studiu, bodo prenesli na odre, tako da se album in koncerti ne bodo bistveno razlikovali, ampak bodo tvorili lepo celoto.



Prvi singel s tega albuma je skladba A se tukaj svet konča'?, priredba pesmi Mars in Venera, ki jo je Tinkara prvič izvedla naFestivalu Melodij Morja in Sonca leta 2013, in prejela glavno nagrado festivala ter nagrado za najboljšo interpretacijo. Letos je Tinkara ponovno slavila na zdaj že 39. Festivalu Melodij Morja in Sonca in sicer s skladbo Bodi z mano do konca. Prejela je glavno nagrado, nagrado za najboljše besedilo, avtor glasbe Aleš Klinar pa je prejel še nagrado za najboljšo pesem. Skladba bo v intimnejši različici poleg ostalih tudi na albumu.

Skladba A se tukaj svet konča? je obenem tudi Tinkarino voščilo vsem ob izteku leta:

"V pesmi sem zapisala, če smo morda na repu civilizacije – da ne rečem na psu – in nam napovedujejo konce in zaključke, je moje vprašanje – koliko se zares poznamo, v kolikšni meri smo zares prisotni en z drugim, koliko zares živimo? V teh predprazničnih dnevih vam s to pesmijo vsem želim, da bi v decembru, ki je prepoln vsega, šli ne na potovanje v širino in višino, ampak globino, navznoter, vase. In preživeli čim več prostih ur en z drugim tako, da bi se dotaknili duše in srca."