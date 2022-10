Tiskovni predstavnik Jerryja Leeja Lewisa o pevčevi 'smrti': Še je živ

Pred dnevi so na pevčevem uradnem Facebook profilu objavili njegovo fotografijo, na kateri je Lewis res videti bolehen, a vse to je posledica gripe, s katero se je spopadal. Ob fotografiji, ki je bila objavljena 19. oktobra, so pripisali: "Jerry Lee Lewis je bil končno sprejet v dvorano slavnih country glasbe, a je bil glasbenik preveč bolan, da bi se lahko udeležil prireditve. Častitljivo priznanje je v njegovem imenu sprejel dolgoletni prijatelj in kantavtor Kris Kristofferson, ki je bil tako prijazen, da se je skupaj z ženo Liso odpeljal v Memphis in jo izročil Jerryju Leeju."

V sporočilu oboževalcem je pevec zapisal: "Z žalostjo v srcu in razočaranjem vam pišem iz svoje bolniške postelje, namesto da bi delil svoje misli v živo z vami. Naredil sem vse, kar je v moji moči, da bi si povrnil moči in se vam lahko pridružil. Tega sem se res veselil, odkar sem v začetku leta izvedel, da se bo to zgodilo. Iskreno se opravičujem, ker sem zamudil ta dogodek, in upam, da se vidimo kmalu."

Lee se je na glasbeno sceno prebil leta 1957, ko je izšel njegov hit Whole Lotta Shakin' Goin' On. Znan je po svojem izjemnem igranju klavirja, pogosto pa je nastopal tudi z Elvisom Presleyjem in Johnnyjem Cashem.