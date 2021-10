Tjaša Fajdiga: Možnosti in priložnosti ne ponuja okolje, ustvarjamo jih sami

Pevko Tjašo Fajdiga smo pred leti spoznali v šovu Slovenija ima talent, ko je nastopila tudi v finalu. Leta 2018 se je vpisala na program muzikala na Kraljevo akademijo za glasbo v London, ki jo je kot prva Slovenka tudi uspešno zaključila z magistrsko nalogo. Tjaša se je pred dnevi vrnila v Slovenijo, v London pa je odpotovala le še na slavnostno podelitev zaključne listine. Svojo nadaljnjo karierno pot želi tlakovati predvsem v Sloveniji, v tujino pa bi odpotovala le še za posamezne projekte.

Pevka Tjaša Fajdiga je postala prva Slovenka, ki je uspešno zaključila šolanje na prestižni londonski Kraljevi akademiji. Pred dnevi se je vrnila iz Londona, kjer je opravila še zadnjo formalnost – udeležila se je slavnostne podelitve diplom, ki se je je udeležila tudi slavnostna gostja, Brigitte Eva van Deurs Henriksen, ki je soproga bratranca kraljice Elizabete II. Mlada pevka tako vstopa v novo življenjsko poglavje polna zagona in idej, veseli pa se, da bo tudi Sloveniji pokazala, česa se je naučila v Londonu.

icon-expand Tjaša Fajdiga FOTO: osebni arhiv

V kakšnem spominu ti je ostal študij v tujini in na tako prestižni univerzi? To je bilo najlepše leto mojega življenja. Tako polnega in napornega leta verjetno ne bom več doživela ali preživela, haha. Pouk od zgodnjih jutranjih ur do poznih večerov, 6 dni na teden, hitro tuširanje po pouku in tek na metro za obisk večernih šovov na West Endu, neprestana vaja, treningi, učenje tekstov, angleške izgovorjave, druženje s kolegi ob edini 30-minutni pavzi v dnevu in čakanje sobot, ko sem lahko namesto do 6. ure spala vsaj do 8. ure zjutraj ter kdaj pa kdaj počela še kaj drugega, kar ni bilo povezano z muzikalom. To je bilo leto, ko sem se največ naučila, najmanj spala, spoznala neverjetne ljudi ter doživela trenutke največjega zadoščenja na odru in s tem hvaležnosti!

Kako je potekalo izobraževanje v tem pandemičnem času? Imeli smo to srečo, da smo večino leta izobraževanje izvedli v živo, nam je pa seveda velika predstava, ki bi jo morali izvesti pred agenti West Enda, zaradi covida na predviden način odpadla. Tako smo vse skupaj prestavili na splet – tako predstavo kot tudi nadaljnje izobraževanje in tudi zaključno predstavo. Sprva je bilo vse zelo čudno, je pa to prej ali slej tudi za nas postala nova realnost. Še vedno ostaja grenak priokus zaradi tega, kar nas je doletelo, a je bil to čas sprememb za čisto vse. V vsaki 'slabi situaciji' se namreč skriva 1000 dobrih in šele zdaj lahko mnoge od teh zares prepoznam in cenim njihov namen.

icon-expand Tjaša Fajdiga je prva Slovenka, ki je magistrirala na Kraljevi akademiji v Londonu. FOTO: osebni arhiv

Kako je potekal zagovor magistrskih nalog oziroma magistrski nastop? S korono so se vse nase izobraževanje ter projekti prestavili na splet. Tako smo tudi za svoj magistrski projekt pripravili vizualno muzikal predstavo, kjer je vsak imel svojo vlogo. Čeprav je to bilo čisto nekaj drugega, kar smo načrtovali in si želeli, nam je dana situacija prinesla ogromno novih znanj, zaupanje vase, debelo kožo predvsem pa neukrotljivo željo po odru in zavedanje, da to, da lahko na odru stojimo in svoje delo opravljamo, ni samoumevno.

Podelitev je potekala v živo. Kakšen je bil protokol? So bili prisotni tudi tvoji najbližji? Podelitev je bila polna nostalgije in lepih spominov. Vsi novi magistri smo nosili črne plašče, magistrske kape s cofi, ter rjave trakove. Bilo je kot v filmu. Spet videti vse svoje kolege, s katerimi smo preživljali ure in ure skupaj, vse profesorje, biti v Londonu, stati na odru, nastopati in na koncu seveda slavnostno metati svoje magistrske kape ter nazdravljati. Čeprav sem se je udeležila sama, brez svojih najbližjih, je to bila ena lepših nedelj mojega življenja. Bilo pa je tudi malce smešno, saj se je podelitve udeležila tudi glavna sponzorka akademije Birgitte Eva van Deurs Henriksen, ki je bolje poznana kot Duchess of Gloucester, danska članica kraljeve britanske družine, ki je soproga bratranca kraljice Elizabete II. Pred prireditvijo so nas zato pazljivo opozorili, kako gospa izgleda ter da jo moramo v primeru, da nas ogovori, absolutno naslavljati z nazivom Royal Highness (visočanstvo).

icon-expand Na podelitvi je bila prisotna tudi članica kraljeve družine. FOTO: osebni arhiv

Študij je zaključen. Kaj načrtuješ v prihodnje? Zelo sem hvaležna, da sem to leto lahko kljub dani situaciji, veliko nastopala in da imam v prihodnje že dogovorjenih vedno več projektov. S petimi izjemnimi plesalkami imamo v klubu Nebo v Ljubljani vsak mesec svoj Cabaret Show. Vsak teden imam možnosti dela z zelo prijetnimi in talentiranimi učenci, ki jih zanima petje, odrska prezenca, pravilna angleška izgovorjava in nastopanje. Upam, da mi bo tudi čas čez zimo dopuščal ponovne izvedbe spletnega tečaja pravilnega oziroma zdravega diha, februarja pa me čaka prav poseben celomesečni projekt v tujini, o katerem več razkrijem decembra. So pa to seveda le kratkoročni načrti. V prihodnje si želim sodelovati v projektih, kjer bom pela spremljevalne vokale, sodelovanja z drugimi slovenskimi pevci in performerji. Nekega dne bi mogoče celo sodelovala na Emi, moja večna želja pa ostaja tekmovati v šovu Zvezde plešejo.

icon-expand Tjaša Fajdiga se je poslovila od študentskih let in začenja novo življenjsko poglavje. FOTO: osebni arhiv