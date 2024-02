Tjaša in Uroš Steklasa navdušila razprodano Gallusovo dvorano

OGLAS

Petkov koncert Uroša in Tjaše Steklasa, je bil zanju izpolnitev sanj in nepozabno doživetje, saj sta vanj vložila ogromno truda in dela. "Cankarjev dom je bil brez dvoma najin največji projekt do sedaj. Ob koncu prejšnjega leta sva ga napovedala s singlom Eno srce, ki pa je tudi del najinega drugega albuma Steklasika," sta povedala zakonca Steklasa in dodala: "Priprave na ta koncert so trajale kar nekaj mesecev. Najprej so bile samo ideje, ki smo jih z ožjo ekipo razvijali, spreminjali, dodelovali. In pripeljali do končne izvedbe. Na odru ju je tako spremljal orkester, povabilu so se odzvali številni glasbeni gostje in z njima zapeli – Game Over, Kvatropirci, Gašper Konec – kot tudi 50-članski mladinski pevski zbor. Pa trema, se je priplazila pred nastopom? Zanimivo je bilo, da pred tem koncertom ni bilo prisotne nobene treme, kar je v bistvu precej novo in čudno za naju. Bila sva dobro pripravljena in hkrati obdana s profesionalci na vseh področjih, zato sva se dejansko lahko samo prepustila občutkom. Nekako sva upala na lep sprejem, ampak večminutnih stoječih ovacij na koncu pa res nisva pričakovala in s tem se je sklenil cel krog. Za to se živi. Za to se gara. Dajemo en drugemu, sta se ganjeno strinjala Uroš in Tjaša po zaključenem koncertu.

Tjaša in Uroš med nastopom v Cankarjevem domu. FOTO: Andraž Martinšek icon-expand

Glede na to, da sta par tudi v zasebnem življenju, smo ju vprašali, če se jima je že kdaj pripetilo, da bi se pred nastopom sprla in sta morala za to na oder slabe volje. "Velikokrat sva se skregala, seveda. Ampak tako kot rečejo določeni zakonci: 'Nikoli skregana spat', tako pravilo imava midva za oder. Do odra morava imeti vse razčiščeno, če je treba se za silo pobotava, da si lahko res pogledava v oči in si rečeva, da se imava rada." O njiju so imeli samo besede hvale pred koncertom tudi njuni glasbeni kolegi in prijatelji. "Tjaša je kot kakšna mamica, ki pride in vse lepo pove in razloži. Uroš pa preseka to s svojimi šalami in takšna sta tudi v resnici," so povedali Kvatropirci o pripravah na njun posebni dan. Game Over pa so prepričani, da je ljubezen med njima, ki nesporno buhti na vse konce in kraje tudi med vsakim njunim nastopom, večna: "Imamo občutek, da se bosta skupaj postarala. Ljudje to preprosto občutijo, pri ljubezni se preprosto ne moreš se pretvarjati," so bili jasni fantje, ki so z njima zapeli zapeli Ob tebi in Naj vedo. "Glavno vodilo je ljubezen in ljudje nama verjamejo prav zato, ker se imava tako rada. In kaj je lepše od tega, da združiva petje s svojim zasebnim življenjem in pojeva za ljudi, ki res radi poslušajo najino glasbo," pa je povzela Tjaša.

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

icon-expand FOTO: Andraž Martinšek

















Občinstvo v razprodani Gallusovi je to ljubezen nedvomno občutilo, še posebej pa jih je ganila izvedba skladbe Pesem za mami, ki jo je Tjaša namenila svoji pokojni mami. Na odru se je na klavirju Tjaši pridružil Gašper Konec in sledila je pesem, ob kateri je jokala cela dvorana. "V pesmi pojem, da je od nas šlo le njeno telo. In v to tudi verjamem, zato je danes na prvem balkonu edini prosti sedež v dvorani namenjen njej. Vem, da me gleda, in vem, kako zelo ponosna je name," je s solzami v očeh povedala pevka. "Midva glasbo, s katero se lahko ljudje poistovetijo, ljudje pa z obiski koncertov nama omogočajo živet najine sanje. In kot sva povedala že večkrat, najine koncerte v celoto zaokroži najina publika. Skozi leta smo postali kot ena velika glasbena družina in z gotovostjo lahko trdiva, da je najina publika res najboljša publika. Toliko ljubezni, iskrenih pogledov, bučnih aplavzov, kot jih midva dobiva od najinih poslušalcev ... To se ne da opisati z besedami in res sva iz srca hvaležna vsakemu posebej, ki naju na najini glasbeni poti podpira," je zaključila pevka.