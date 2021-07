Tjaša Kramarič: Ali je med nama preskočila iskrica, presodite sami

»Odlično smo se imeli, kljub temu da je bil to resnično vroč snemalni dan. Zelo se navdušujem nad eksotičnimi avtomobili, zato sem najbolj užival v snemanju kadrov, ko se s Tjašo voziva v rdečem porscheju. Občutek, ko se vrneš v osemdeseta, ko voziš takšno zverino, še posebej v Tjašini družbi, je bil res fenomenalen,« še pove simpatični pevec, ki je pri scenariju in režiji združil moči s Produkcijo Kobal. Sam je poskrbel za glasbo, besedilo pesmi pa je – tako kot za skladbo Migi migi – napisal skupaj s Tanjo Žagar , ki je ravno te dni povila punčko Marino.

Je med parčkom preskočila iskrica?

»Jay Bolk me je kontaktiral, ko je spremljal oddajo. Med pogovorom je omenil, da ravno pripravlja videospot za svojo novo skladbo Moja mala, in tako me je povabil k sodelovanju, meni pa se je ideja zdela genialna – še nikoli nisem nastopala v videospotu, in čeprav mi kamera ni tuja, je bila ta izkušnja zame nekaj popolnoma novega. Med snemanjem sva uživala, kar se vidi tudi na končnem izdelku,« z nasmeškom na obrazu skrivnostno pove novopečena Ljubljančanka Tjaša Kramarič, ki se je z Jayem Bolkom več kot očitno ujela. Imamo nov parček na glasbeni sceni? Presodite sami.