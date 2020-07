T.M.S. Crew in Zlatko o novem spotu: Snemanje je bilo zabavno, a hkrati polno izzivov

Ob ritmih novega poletnega hita nas člani zasedbe T.M.S. Crew in Zlatko s camperji (Balkan Campers) zapeljejo na pot poletnih dogodivščin, polnih smeha in vragolij, ki se končajo z večerno zabavo ob ognju.

Videospot je nastal pod taktirko utečenega kreativnega tandema Gašperja Markuna(producent, režiser, scenarist, Koprodukcija Plus, igralec v filmuPosledice) in Tadeja Bavdka(kamera, montaža, Different Angles). Izhodiščna in končna lokacija snemanja je bila v Tržiču, od koder prihaja večina članov zasedbe T.M.S. Crew in režiser. Pot do morja in vmesni postanki so bili posneti vzdolž stare ceste od Ljubljane do Černotič. Snemanje je bilo zabavno, a hkrati polno izzivov in časovnih stisk, saj se lahko camperji, ki so jih za videospot prijazno posodili Balkan Campers, s svojo maksimalno hitrostjo 80 km/h vozijo samo po starih cestah in v njih zna biti peklensko vroče, saj nimajo klime, vendar pa ravno to v videospotu ustvari pristno poletno vzdušje.