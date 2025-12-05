Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

To je 10 najboljših pesmi letošnjega leta

Los Angeles, 05. 12. 2025 15.00 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Legendarna revija Rolling Stone je objavila seznam 100 najboljših pesmi letošnjega leta. Kdo si je po njihovem mnenju zaslužil mesto v prvi deseterici in pesem katerega izvajalca oziroma izvajalke so okronali s prvim mestom?

10. mesto: Chappell Roan - The Subway

Revija Rolling Stone je na deseto mesto lestvice 100 najboljših pesmi letošnjega leta uvrstila glasbenico Chappell Roan in njen hit The Subway. Zapisali so, da se nekatere največje pesmi rodijo na odru. Pesem The Subway je namreč pevka kar nekaj časa izvajala zgolj v živo, preden je poslušalcem ponudila tudi uradno verzijo na pretočnih platformah. In čakanje se je očitno izplačalo, pesem je namreč postala njen najvišje uvrščen singel na lestvicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

9. mesto: Kendrick Lamar in SZA - Luther

Deveto mesto je osvojil duet raperja Kendricka Lamarja in pevke SZA, v katerem si po pisanju revije glasbenika "v harmoniji izmenjujeta sladke malenkosti". Pesem po mnenju avtorjev seznama deluje tako na intimnem dogodku kot na koncertu v veliki areni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

8. mesto: Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Pesem The Fate of Ophelia glasbene zvezdnice Taylor Swift je hitro osvojila radijske postaje in je po mnenju revije njena "največja 'Swiftspearjevska' drama po pesmi Love Story, le da namesto country ritmov uporabi vznemirljivo bujen synth-pop."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

7. mesto: YoungBoy Never Broke Again - Shot Callin

Raper YoungBoy Never Broke Again je pesem Shot Callin izdal, potem ko je večino leta 2024 preživel v zaporu zaradi obtožb o posedovanju orožja. Pesem je na pretočnih platformah hitro postala hit, številni športniki in vplivneži pa so jo uporabili v svojih objavah na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

6. mesto: Sabrina Carpenter - Manchild

Revija Rolling Stone je hit Manchild pevke Sabrine Carpenter označila za "globoko zabavno" in "zelo inteligentno" pesem, ki odraža karakter zvezdnice, ki je pri novem albumu navdih črpala tudi v ritmih zimzelene švedske skupine ABBA. Manchild je le eden od številnih hitov s pevkinega novega albuma Man's Best Friend.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

5. mesto: Kehlani - Folded

Avtorji seznama 100 najboljših pesmi letošnjega leta so za pesem Folded pevke Kehlani zapisali: "Njen ranljiv vokal in bliskovita kitarska zanka imata hipnotičen učinek, medtem ko njena z upanjem obarvana žalost utrjuje povezanost s pesmijo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

4. mesto: Bad Bunny - Baile Inolvidable

"Bad Bunny je na svojem prelomnem albumu Debi Tirar Mas Fotos, ki je spremenil kulturo, postregel s številnimi vrhunci, najbolj ganljiv vidik albuma pa je njegov pogled na salso," so avtorji zapisali za pesem Baile Inolvidable. "Že samo čustveno pripovedovanje zgodb in nostalgično besedilo sta bila dovolj, da je ta pesem takoj postala klasika."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

3. mesto: KPop Demon Hunters - Golden

V svet filma in glasbe se je v letošnjem letu zapisala animirana uspešnica KPop Demon Hunters in pesem Golden, ki je kar osem tednov preživela na vrhu lestvice Hot 100. Pod njo so se podpisale Audrey Nuna, Rei Ami in soavtorica skladbe EJAE.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

2. mesto: This Is Lorelei - Dancing in the Club (MJ Lenderman Version)

Ko je Nate Amos iz skupine This Is Lorelei lani izdal skladbo Dancing in the Club, je dejal, da je bila "ustvarjena za druge, da bi jo peli". Te sanje so se uresničile s priredbo, pod katero se je podpisal MJ Lenderman. Pri Rolling Stone so prepričani, da gre za odlično sodelovanje in enega od vrhuncev za oba glasbenika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

1. mesto: Lady Gaga - Abracadabra

Prvo mesto je osvojil hit Abracadabra, pod katerega se je podpisala Lady Gaga. Od udarnega ritma do 'nalezljivega' refrena, ki gre hitro v uho, pri Rolling Stone so prepričani, da je pesem takoj po izidu postala ena od pevkinih zimzelenih klasik. Da gre za mešanico stare in nove Lady Gaga, je potrdila tudi pevka sama.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lady Gaga Abracadabra pesem leta 2025 rolling stone
Naslednji članek

Novi singel YDavida: Z umetno inteligenco do videospota

SORODNI ČLANKI

Lady Gaga po filmu Zvezda je rojena doživela 'psihični zlom'

Lady Gaga ustavila koncert: Stop, stop, stop! A je vse v redu?

Lady Gaga voščila zaročencu: Vsak dan sem tako ponosna nate

Na podelitvi nagrad MTV VMA dominirala Lady Gaga

Največ nominacij za nagrade VMA prejela Lady Gaga

Lady Gaga med nastopom padla: 'Niti takta ni zamudila'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385