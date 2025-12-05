To je 10 najboljših pesmi letošnjega leta

Legendarna revija Rolling Stone je objavila seznam 100 najboljših pesmi letošnjega leta. Kdo si je po njihovem mnenju zaslužil mesto v prvi deseterici in pesem katerega izvajalca oziroma izvajalke so okronali s prvim mestom?

10. mesto: Chappell Roan - The Subway

Revija Rolling Stone je na deseto mesto lestvice 100 najboljših pesmi letošnjega leta uvrstila glasbenico Chappell Roan in njen hit The Subway. Zapisali so, da se nekatere največje pesmi rodijo na odru. Pesem The Subway je namreč pevka kar nekaj časa izvajala zgolj v živo, preden je poslušalcem ponudila tudi uradno verzijo na pretočnih platformah. In čakanje se je očitno izplačalo, pesem je namreč postala njen najvišje uvrščen singel na lestvicah.

9. mesto: Kendrick Lamar in SZA - Luther

Deveto mesto je osvojil duet raperja Kendricka Lamarja in pevke SZA, v katerem si po pisanju revije glasbenika "v harmoniji izmenjujeta sladke malenkosti". Pesem po mnenju avtorjev seznama deluje tako na intimnem dogodku kot na koncertu v veliki areni.

8. mesto: Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Pesem The Fate of Ophelia glasbene zvezdnice Taylor Swift je hitro osvojila radijske postaje in je po mnenju revije njena "največja 'Swiftspearjevska' drama po pesmi Love Story, le da namesto country ritmov uporabi vznemirljivo bujen synth-pop."

7. mesto: YoungBoy Never Broke Again - Shot Callin

Raper YoungBoy Never Broke Again je pesem Shot Callin izdal, potem ko je večino leta 2024 preživel v zaporu zaradi obtožb o posedovanju orožja. Pesem je na pretočnih platformah hitro postala hit, številni športniki in vplivneži pa so jo uporabili v svojih objavah na družbenih omrežjih.

6. mesto: Sabrina Carpenter - Manchild

Revija Rolling Stone je hit Manchild pevke Sabrine Carpenter označila za "globoko zabavno" in "zelo inteligentno" pesem, ki odraža karakter zvezdnice, ki je pri novem albumu navdih črpala tudi v ritmih zimzelene švedske skupine ABBA. Manchild je le eden od številnih hitov s pevkinega novega albuma Man's Best Friend.

5. mesto: Kehlani - Folded

Avtorji seznama 100 najboljših pesmi letošnjega leta so za pesem Folded pevke Kehlani zapisali: "Njen ranljiv vokal in bliskovita kitarska zanka imata hipnotičen učinek, medtem ko njena z upanjem obarvana žalost utrjuje povezanost s pesmijo."

4. mesto: Bad Bunny - Baile Inolvidable

"Bad Bunny je na svojem prelomnem albumu Debi Tirar Mas Fotos, ki je spremenil kulturo, postregel s številnimi vrhunci, najbolj ganljiv vidik albuma pa je njegov pogled na salso," so avtorji zapisali za pesem Baile Inolvidable. "Že samo čustveno pripovedovanje zgodb in nostalgično besedilo sta bila dovolj, da je ta pesem takoj postala klasika."

3. mesto: KPop Demon Hunters - Golden V svet filma in glasbe se je v letošnjem letu zapisala animirana uspešnica KPop Demon Hunters in pesem Golden, ki je kar osem tednov preživela na vrhu lestvice Hot 100. Pod njo so se podpisale Audrey Nuna, Rei Ami in soavtorica skladbe EJAE.

2. mesto: This Is Lorelei - Dancing in the Club (MJ Lenderman Version)

Ko je Nate Amos iz skupine This Is Lorelei lani izdal skladbo Dancing in the Club, je dejal, da je bila "ustvarjena za druge, da bi jo peli". Te sanje so se uresničile s priredbo, pod katero se je podpisal MJ Lenderman. Pri Rolling Stone so prepričani, da gre za odlično sodelovanje in enega od vrhuncev za oba glasbenika.

1. mesto: Lady Gaga - Abracadabra

Prvo mesto je osvojil hit Abracadabra, pod katerega se je podpisala Lady Gaga. Od udarnega ritma do 'nalezljivega' refrena, ki gre hitro v uho, pri Rolling Stone so prepričani, da je pesem takoj po izidu postala ena od pevkinih zimzelenih klasik. Da gre za mešanico stare in nove Lady Gaga, je potrdila tudi pevka sama.