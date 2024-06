To je Ezra-trap

Manifest, kot se spodobi. Prva dolgometražnost vpadljivega ljubljanskega raperja v domačinščini je občuten odmik od obče, sploh pa tukajšnje, trap mehkužnosti. Lirično je Ezra mimo pričakovanj še bolj bodrilen ali junaški ali prevzet od lastne (svetniške) super pozicije, a ulični poet kljub občasni predanosti popolni simplifikaciji svojih rim ostane, a. instantno in neposredno razumljen, b. izrazit staccato nagovor mu dovoljuje številna nagla ritmična pospeševanja. Manifest tako še zdaleč ni zgolj pogosto – res že stereotipno – odsotno razkajevanje sredi popoldneva zamegljenega središčnega bivanjskega prostora. Ok, peščica skrivnostih balad, po predvajalni listi raztrosenih tu pa tam, nas še vedno spomni, da je vloga kavča v urbanem univerzumu še kako pomembna. Sicer pa Ezra "špona" naprej in kot tudi sam večkrat izvrstno, to je samovšečno in brez obotavljanj, poudari, nima časa niti za hinavske "kačjeplaz(il)ce", niti za "bleferske zgub(aš)e". Celo dame mu komajda vskočijo v nakazani tempo. Zelo zanimive so tudi povsem regularno odpete pasaže. Erza v komadu Dope AF dosega zavidljive vokalne višine. Manifest nikakor ni osiromašen solfeggio-nihanj. Prav nasprotno. Navzlic dejstvu, da večji del albuma ritem ponosno pumpa (sem ter tja celo house beat), se manifestni zvočni položaji mimogrede spogledujejo še z mejami R&B krajine. Izjema, ki doliva dinamiko, je šarmanten pro-kitarski hard-core, ki se imenuje MXSHPIT. Nakazano komandantsko dominanco raper zmanifestira še na posnetku Kdopaonimislijodaso!? Izbrani gostje z Ezro zarajajo v drugi polovici albuma. Na duetnem podiju se od indeksa #9 praktično v vezanem zaporedju zvrstita najprej dvojca Junior & T.A.M.Z.Y. in PTČ, sekcijsko sledijo Ledeni, na 14-ki Ezra v songu BMK odlično podivja z Drillom. Capital Crew z gostiteljem čez travis-šlager zabavno potrjujejo naslov Ok kul. Ter tek posnetkov nastopi Ezrina že prej predstavljena, zdaj pa klasika Nč ne vem. Priznati pa moram, da sem najmočnejšo-v-čelo prejel ob zaužitju komada Nimam interesa (zaporedna 13, itak), ki jo uvede obetavni mladi goriški traper BuyMoney. S tem sijajno izvedenim posnetkom Ezrina ultra-nihilistična doktrina simbolno dospe do zastavljenega cilja – do cilja slehernega surovega, a še kako prepričljivega Manifesta. Ta je zdaj tu.

Ocena: 5