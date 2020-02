Če je hrvaška skupina Colonia navduševala v 90. letih, pa njena glavna pevka kot Indira Forza navdušuje še danes. Z novimi in starimi hiti je navdušila tudi publiko v ljubljanskem klubu Square. Indira na glasbeni sceni ostaja že več kot 20 let. Vesela je, da ji slovensko občinstvo sledi tudi na samostojni poti. "Vedno so ob meni. To je moja vojska, vojska ljubezni," je povedala o oboževalcih.