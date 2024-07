'To je prava Sepulturaaa!!!'

Max: Nisva ravno izumila kaj posebnega, a da sva enostavno skupaj in to še vedno (ali spet) igrava, je nekaj posebnega. Obstaja debata, o tem, kdaj smo začeli, menda začetek sega celo v leto 1983. Takrat sva začela povsem sama, najprej ni bilo nikogar drugega v najini zgodbi. Snemati smo začeli nekoliko kasneje. Pomembno nama je, da ljudje uživajo v tem, kar delava zdaj, nove generacije in z njimi tudi stare.

Iggor: Zato smo tukaj, menim, da je že samo dejstvo, da sva z Maxom tu, da igrava glasbo, ki je še vedno relevantna, napisala pa sva jo kot mlada mulca, kakor koli to imenujete, da sva skupaj na odru, je zame največjI užitek in zadostitev.

Iggor: To storiš samo z ljudmi, do katerih ti je mar in jih imaš rad. Z ljudmi, za katere ti je vseeno, jih po navadi nikoli več ne vidiš in ne govoriš z njimi. Midva pa sva imela spore in nesoglasja, ki sva jih kasneje razrešila in imava v tem pogledu srečo, saj tega ne stori veliko ljudi, življenje pa je precej kratko. Veliko bratov umre skreganih, da ne govorijo med seboj. Jaz pa sem zelo srečen, da nama je uspelo.

In kakšen je občutek zdaj, ko jedro nekdanje zasedbe izvaja te klasične pesmi na odru?

Max: Dober dokaz so tudi nove različice naših klasičnih albumov (Bestial Devastation EP, albuma Morbid Visions in Schizophrenia op. a.), ko so ljudje to slišali, so si najbrž premislili in spremenili mnenje do tega, kar počnemo zdaj. Saj jih je vrglo na rit, ker niso pričakovali, da bo zvenelo tako dobro. Marsikdo je rekel "uau", dejstvo pa je, da so ti posnetki zares nori, haha.

Iggor: Celo nekateri kolegi iz drugih zasedb so mi dejali, da se ne bi smeli dotikati teh starih zadev, a smo jih nekako prepričali, saj smo nekako odprli določena vrata in podrli določene predsodke tudi v tem pogledu. Z Maxom se rada podava na avanture, na katere se večina ljudi ne bi upala podstopiti. To počneva že od leta 1983, ko smo začeli, stvari, v katere ni nihče verjel. Hkrati pa potrebuješ veliko poguma, da se sploh spustiš v kaj takega, da greš ponovno posneti prve albume. Lahko rečem, da sem zelo ponosen na delo, ki smo ga opravili, ne samo midva, tudi Arthur in Igor Amadeus na basu, Travis na kitari, menim, da smo lepo prikazali, kako zvenimo in kaj predstavljamo danes.