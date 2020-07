"ONA samo je. Takšna, kakršna je. Brez pretencioznosti, brez mask, brez obrambnih mehanizmov. ONA je ranljiva. Svet zunaj njenih občutij je nepomemben. Dovoli si čutiti in sprejema tudi najbolj boleče dele sebe. ONA je podoba vseh nas. Ko sleče oklep poguma, vidimo prizore, ki jih doživljamo in preživljamo vsi. ONA se ne skriva. Njena razgaljenost nam sporoča, da se je v težkih trenutkih potrebno ustaviti, biti ter šele nato tako rekoč 'na čisto' nadaljevati. To ni zgodba o ljubezni, to je zgodba o življenju," o vizualizaciji in sporočilnosti pesmi Dežnik narobe pravijo v zasedbi Tretji kanu .

Beograd jim ni bil usojen, zato je prišel k njim

Tisoč in en scenarij videospota za skladbo Dežnik narobe so morali obrniti, preden so se naposled zaradi zaprtja mej odločili za snemanje na daljavo. "Snemanja v Beogradu sem se veselila tudi zaradi dekadentnega utripa mesta, ki ga še nikoli nisem obiskala, čarobnosti, o kateri so mi vsi govorili. Zaradi nastale krize, bom morala na lastne oči to preveriti kasneje, a sem vesela, da smo se z Nino Tratnik, režiserko, s katero smo sodelovali že pri skladbah V mleku in Hiše, situaciji prilagodili in posneli zgodbo, ki že skoraj deluje kot kratki film s poudarkom na estetiki, senzualnosti. Posebnost videospota je, da ga bomo jeseni povezali z vizualizacijo skladbe Čuvaji rek. Vsaka videozgodba sicer deluje kot celota, a se vseeno povezujeta – Dežnik narobe iz ženske perspektive in njenega notranjega doživljanja, Čuvaji rek pa prikaže drugo, moško plat zgodbe. Obe skladbi najdete na našem drugem albumu Plovemo, ki je izšel minulo jesen," je o pesmi in videospotu povedala pevka in avtorica besedila pesmi, Anja Pavlin.