To so najljubše skladbe Baracka Obame v letu 2023

Na seznamu so si omembo prislužili pevki Karol G in Shakira s hitom TQG, duet Zacha Bryana in Kacey Musgraves z naslovom I Remember Everything, pesem Sprinter, pod katero sta se zapisala Dave in Central Cee ter uspešnica America Has a Problem zvezdnice Beyoncé in raperja Kendricka Lamarja. Med omenjenimi izvajalci so tudi Keith Urban in Rita Wilson s skladbo Crazy Love, Lenny Kravitz s pesmijo Road to Freedom in raperja Burna Boy in 21 Savage s pesmijo Sittin' on Top of the World.

Na seznamu 28 pesmi so tudi Megan Thee Stallion s skladbo Cobra , pevka Tyla s hitom Water ter Victoria Monét s pesmijo On My Mama. Že dolgo je sicer znano, da je glasbeni okus Obame raznolik, kar dokazujejo tudi njegovi seznami pesmi iz preteklih let. Na njih je namreč moč najti vse od rapa pa do popa, rocka in drugih žanrov.