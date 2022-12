Tokac in Emanuela: Poezija je tista, ki najbolj rajca

Tomislav Jovanović Tokac ni samo eden najbolj pronicljivih vokalov, temveč predvsem poet in skladatelj, pripovedovalec zgodb in avtor unikatnih melodij. Njegov ustvarjalni opus se je skozi leta vidno razvijal, oblikoval in vseskozi presenečal s svojo izvirnostjo in neusahljivo idejno svežino, kar potrjuje bodisi obsežen opus avtorskih del v eni najboljših domačih glasbenih skupin Dan D bodisi kot mentor ali producent številnim novejšim zasedbam. Nov projekt, album klavirskih aranžmajev s sopotnico Emanuelo Montanič , vsebuje konceptualne skladbe, ki so zgodbe ljudi in življenja, nekatere zabavne, druge žalostne, vsekakor tudi duhovite, malce čudaške in predvsem čustvene, takšne, kot je življenje samo. Nežna klavirska spremljava Tokčevim besedilom in vokalni interpretaciji daje nove razsežnosti, ki poslušalce popeljejo tja, kjer ni (glasbenih) meja.

Tokac in Emanuela sta pesmi ustvarila med epidemijo korone, zdaj pa jih bosta (končno) predstavila, in sicer na silvestrskem koncertu v Ljubljani.

Tokac: V bistvu se ljudje niti ne pogovarjajo, zato je nastal prepad med njimi. Ni razumevanja, čedalje manj je empatije za tuje težave. Napredek in tehnologija sta prinesla, da so nepomembne stvari postale bolj pomembne, kot bi smele biti. Če smo ves čas na telefonih, postanejo ti naši prijatelji, naše okno v svet in naša resničnost. A vsi vemo, da to ni resničnost. Mladi pa so pri tem še najbolj žrtvovani.

Tokac: To je zato, ker ljudje pridejo v stik, prej pa tega ni bilo, torej je egotrip velik razlog za to.

Tokac: Zame je to naravno, ker delam glasbo na tekst (besedilo), saj je vsak zlog muzika zase. Brez besedila pa nimam toliko navdiha. Nekdo drug bi se morda zafrkaval s tem v nedogled. A poezija je tista, ki me rajca.

Tokac: V živo igrava nekaj pesmi Dan D, sicer pa so bile nove pesmi narejene, da služijo meni in ne skupini.

Tokac: Eden poglavitnih razlogov je bil, da se je zgodila koronska kriza, ko se je vse ustavilo. Koncertov z Dan D ni bilo več in če bend ne gre na teren, je to umiranje na obroke. Ker nisem hotel sedeti križem rok, sem zaprosil Emanuelo, če bi mi naredila aranžmaje za pesmi, ki sem jih napisal. Zadeve sem hotel nadgraditi, zato je bila to priložnost, da zadeve izpeljem z enim človekom. Razmišljala sva tudi v tej smeri, da lahko nastopava po kulturnih domovih pred stotimi ljudmi, glede na takratne ukrepe. Potem sva pesmi naredila, ukrepi pa so se sprostili, Dan D pa je lani jeseni spet začel igrati.

V skladbi Poj mi o novih časih hočeš opozarjati, si kritičen ali prej ironično-humoren?

Tokac: Neveden sem, sprašujem nekoga, za katerega ne vem, kdo je, iz prihodnosti, ki je bolj pameten od mene, da mi pove, kaj se bo zgodilo, bo padla atomska bomba? Ne vem. A še slabše bi se bilo ne spraševati. Kajti če je vprašanje pretežko, ga raje spravimo pod predpražnik.

Kaj se zgodi v duši, srcu in telesu, da se človek otrese balasta in pristane pri dobri pesmi in besedilu ter zgolj glasu in klavirju?

Tokac: Mislim, da je zdaj čas za odločitev: vzeti ali pustiti. Ampak mislim, da je to samo začetek moje misli, ki se v meni poraja, ki se hoče ustaviti in pogledati od znotraj. Rokenrol je dejansko en shizofren posel, kjer je luštno, a če več kot 50 let počneš isto, hkrati ne izumljaš nič novega. Dan D pa je za razliko od nekaterih kolegov bil toliko inovativen, da je naredil DNK, Tiho, smo našli neke kanale, da smo se svobodno izrazili. Ob dejstvu, da moraš za take reči imeti ogromna jajca.

Pesmi so slečene do obisti, bi rekel, da lahko na tak način podaš morda še kaj več z bolj neposrednim učinkom, da ljudje zadeve dojamejo še bolj pristno?

Tokac: Točno to je bila najina želja, saj sva oba malce v krču, ker gre za občutljivo zadevo. Imam pozitivno tremo, ker gre za nekaj drugačnega. Govoriti resnico in biti slečen je nekaj najlepšega in bi se moral dobro počutiti v svoji koži. A prav tu se ljudje najslabše počutijo v svoji koži (smeh).

Emanuela: Na odru zagotovo skupaj dihava. Tokac bi rekel, da sva v službi pesmi.

Tokac: Da, ne jaz ne ona nisva glavna, glavna je pesem. Pisanje pesmi je moj kanal za komunikacijo, saj imam tako občutek, da delam nekaj pozitivnega. Da ni samo sebi namen. Delam pač po svojih najboljših močeh.

Bi zase rekel, da si trpinčena duša v smislu, da človek največ od sebe da, ko ni v najboljšem psiho-fizičnem stanju, ali ustvarjaš, kreativni sokovi tečejo tudi iz drugačnih vzgibov?

Tokac: Oboje deluje. A največje uspešnice so se zgodile iz trpljenja, čeprav v njih ni slišati nobenega trpljenja, a sem potreboval to odrešitev v povojnem stanju, ko sem se moral ponovno najti. Ta trenutek modrosti iščem še od takrat, ko sem bil star 20 let. Naučil sem se pisati zgodbe, če lahko pričaram nekaj iskrenega, čeprav je izmišljeno, pa je to zame dosežek. Potem si umetnik. Zadnje čase se mi zdi, da mi to vedno bolje uspeva.

Je bil vajin način dela obremenjen s tem, kar si, Tokac, delal preteklih 30 let?

Tokac: Ne, morda sem kakšne črtice vlekel sem in tja. Prepad je že 10 let stara pesem, čeprav ima konotacijo na današnji čas.

Emanuela: Vprašaj ga, koliko pesmi ima že pripravljenih, že narejenih.

Tokac: Dejansko imam ploščo pripravljeno za srbski trg, ki se mi zdi fenomenalna. Moje pesmi s petimi producenti, vse moje travme in mozolji iz preteklosti so na njej. Na njej je vsega, od hip hopa do rocka. Je bolj pankerska kot kaj drugega. Po svoje me žalosti, da nisem tega izdal že dve leti nazaj.

Emanuela, bi rekla, da Tokcu težko slediš, je kemija hitro stekla, kako sta jo uskladila, kako dihata eden z drugim?

Emanuela: Malce počasnejša sem kot Tokac, kreativno. Ko sem dobila njegove zadeve, sem se malce zamislila, on pa je moral malce počakati.

Tokac: Ne strinjam se s tem. Ko sva padla v odnos, četudi prek spleta, je potem hitro steklo. Zelo hitra je in pri njej se je poznal šolan moment, kar bi sam težko naredil na tak način. Blefiranja pač ni. Pesmi so sicer dejansko nastale na klavirju. Ona je hitro polovila akorde in sva hitro prišla skupaj. Za poslušalca pa moraš narediti nekaj, kar je kompleksno, da je karseda dostopno.