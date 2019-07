Tokrat Hrvati zaradi Natalije Verboten peli v slovenščini

V času dopustov in poletne vročice je Natalija Verboten presenetila z novo uspešnico Časa vina, ki jo je pevka posnela skupaj s priljubljeno hrvaško skupino Best. Duet je požel zanimanje tudi zato, ker so splitčani pesem v celoti odpeli v slovenskem jeziku.

Slovenska pevka, ki vedno znova preseneča, tako z novim zvokom kot vedno modernim videzom, je o duetu povedala: "Best so krasna zasedba. Takoj smo se ujeli in to, da so bili pripravljeni zapeti v slovenščini, me je v trenutku prepričalo. Tudi pesem mi je bila takoj všeč, glasba res ne pozna meja. To je dokazal tudi pevec Marino, ki je besedilo v slovenščini odpel, kot da je rojen v Sloveniji." Kot je povedala za 24ur.com, jim težave povzročala samo beseda ljubezen, pri izgovorjavi pa jim je sicer pomagal avtor besedila Rok Lunaček.

Fantje iz skupine Best, ki so nad sodelovanjem z Natalijo navdušeni, niso skoparili s komplimenti: "Peti v slovenščini je bil izziv, a smo dobili toliko pohval z vseh strani že v studiju, da smo res lahko peli le s srcem, brez strahu in treme. Navdušeni smo nad profesionalnostjo Natalije in njene ekipe. Ljudje v Sloveniji, ki so pesem že slišali, so bili presenečeni in veseli, da so hrvaški glasbeniki posneli pesem v njihovem maternem jeziku.''