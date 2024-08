Tolminator na plažo Soče privabil na tisoče ljubiteljev metal glasbe

Sinoči se je v Tolminu začelo eno najbolj glasnih festivalskih rajanj v Sloveniji. Tolminator je na plažo Soče privabil na tisoče ljubiteljev metal glasbe z vsega sveta. Obiskovalce do konca tedna čakajo nastopi največjih metal glasbenih skupin, pa tudi kampiranje, kopanje in supanje po reki, stojnice za tetoviranje, metal market in celo mečevanje.